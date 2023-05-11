У Львові померла зв'язківиця командирів УПА Катерина Щерба

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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11 травня 2023

У Львові 10 травня пішла з життя зв’язківиця командирів Української повстанської армії Катерина Щерба. Їй було 94 роки. 

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. 

Катерина Щерба протягом 1943-1945 років була зв’язковою командирів УПА – Романа Шухевича, Омеляна Польового та Дмитра Карпенка.  

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Жінка мала псевдо "Олеся". 

Катерина Щерба. Фото: Андрій Садовий 

"У будинку свого батька, Василя Бережанського, пані Катерина допомагала лікувати хворих та поранених повстанців.

Після війни пані Катерина все життя працювала вчителькою української мови та літератури у Львові", – написав Андрій Садовий.

Чин похорону розпочнеться 12 травня о 13:00 год, в капличці на вул. Пекарська, 52, повідомляють в міській раді Львова. 

Катерину Щербу поховають на Личаківському цвинтарі.

Що відомо про Катерину Щербу

Катерина Щерба народилася 31 березня 1929 році в селі Виспа Івано-Франківської області. 

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Мати Катерини була активісткою "Союзу українок", батько працював постійним головою місцевої філії Товариства "Просвіта"

Дівчина навчалася у Рогатинській гімназії, а згодом вступила до учительської семінарії в Рогатині.

"Для того, щоб допомагати повстанцям, пані Катерина, ще коли навчалася в Рогатині і була зв’язковою Романа Шухевича, пройшла курси медсестер. Вона неодноразово бувала на Золотій поляні, де стояв вишкіл партизанського відділу "Сіроманців", повідомляють на сторінці Львівської міськради.  

Фото: OceanProd/Depositphotos

Одного разу Катерину Щербу ледь не арештували військові НКДБ, втім, жінка часто змінювала міста та квартири.  

Пізніше вийшла заміж, змінила прізвище та переїхала до Львова, аби остаточно уникнути зустрічі з НКДБ. 

У місті лева Катерина вступила на німецьку філологію Львівського університету, а пізніше перевелась на українську.

Після здобуття Україною незалежності жінка стала однією з перших членів ГО "Львівське крайове братство ветеранів національно-визвольної боротьби (Львівське братство ОУН-УПА)"

Чоловіком Катерини був Іван Щерба – заступник голови Львівського крайового братства ветеранів ОУН-УПА, педагог та громадський діяч.

Раніше ми повідомляли, що у Львові помер гід і краєзнавець Петро Радковець. 

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