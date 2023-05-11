У Львові померла зв'язківиця командирів УПА Катерина Щерба

У Львові 10 травня пішла з життя зв’язківиця командирів Української повстанської армії Катерина Щерба. Їй було 94 роки.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
Катерина Щерба протягом 1943-1945 років була зв’язковою командирів УПА – Романа Шухевича, Омеляна Польового та Дмитра Карпенка.
Жінка мала псевдо "Олеся".
|Катерина Щерба. Фото: Андрій Садовий
"У будинку свого батька, Василя Бережанського, пані Катерина допомагала лікувати хворих та поранених повстанців.
Після війни пані Катерина все життя працювала вчителькою української мови та літератури у Львові", – написав Андрій Садовий.
Чин похорону розпочнеться 12 травня о 13:00 год, в капличці на вул. Пекарська, 52, повідомляють в міській раді Львова.
Катерину Щербу поховають на Личаківському цвинтарі.
Що відомо про Катерину Щербу
Катерина Щерба народилася 31 березня 1929 році в селі Виспа Івано-Франківської області.
Мати Катерини була активісткою "Союзу українок", батько працював постійним головою місцевої філії Товариства "Просвіта".
Дівчина навчалася у Рогатинській гімназії, а згодом вступила до учительської семінарії в Рогатині.
"Для того, щоб допомагати повстанцям, пані Катерина, ще коли навчалася в Рогатині і була зв’язковою Романа Шухевича, пройшла курси медсестер. Вона неодноразово бувала на Золотій поляні, де стояв вишкіл партизанського відділу "Сіроманців", – повідомляють на сторінці Львівської міськради.
|Фото: OceanProd/Depositphotos
Одного разу Катерину Щербу ледь не арештували військові НКДБ, втім, жінка часто змінювала міста та квартири.
Пізніше вийшла заміж, змінила прізвище та переїхала до Львова, аби остаточно уникнути зустрічі з НКДБ.
У місті лева Катерина вступила на німецьку філологію Львівського університету, а пізніше перевелась на українську.
Після здобуття Україною незалежності жінка стала однією з перших членів ГО "Львівське крайове братство ветеранів національно-визвольної боротьби (Львівське братство ОУН-УПА)".
Чоловіком Катерини був Іван Щерба – заступник голови Львівського крайового братства ветеранів ОУН-УПА, педагог та громадський діяч.
Раніше ми повідомляли, що у Львові помер гід і краєзнавець Петро Радковець.
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