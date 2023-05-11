У Львові померла зв'язківиця командирів УПА Катерина Щерба

У Львові 10 травня пішла з життя зв’язківиця командирів Української повстанської армії Катерина Щерба. Їй було 94 роки.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Катерина Щерба протягом 1943-1945 років була зв’язковою командирів УПА – Романа Шухевича, Омеляна Польового та Дмитра Карпенка.

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Жінка мала псевдо "Олеся".

Катерина Щерба. Фото: Андрій Садовий

"У будинку свого батька, Василя Бережанського, пані Катерина допомагала лікувати хворих та поранених повстанців.

Після війни пані Катерина все життя працювала вчителькою української мови та літератури у Львові", – написав Андрій Садовий.

Чин похорону розпочнеться 12 травня о 13:00 год, в капличці на вул. Пекарська, 52, повідомляють в міській раді Львова.

Катерину Щербу поховають на Личаківському цвинтарі.

Що відомо про Катерину Щербу

Катерина Щерба народилася 31 березня 1929 році в селі Виспа Івано-Франківської області.

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Мати Катерини була активісткою "Союзу українок", батько працював постійним головою місцевої філії Товариства "Просвіта".

Дівчина навчалася у Рогатинській гімназії, а згодом вступила до учительської семінарії в Рогатині.

"Для того, щоб допомагати повстанцям, пані Катерина, ще коли навчалася в Рогатині і була зв’язковою Романа Шухевича, пройшла курси медсестер. Вона неодноразово бувала на Золотій поляні, де стояв вишкіл партизанського відділу "Сіроманців", – повідомляють на сторінці Львівської міськради.

Одного разу Катерину Щербу ледь не арештували військові НКДБ, втім, жінка часто змінювала міста та квартири.

Пізніше вийшла заміж, змінила прізвище та переїхала до Львова, аби остаточно уникнути зустрічі з НКДБ.

У місті лева Катерина вступила на німецьку філологію Львівського університету, а пізніше перевелась на українську.

Після здобуття Україною незалежності жінка стала однією з перших членів ГО "Львівське крайове братство ветеранів національно-визвольної боротьби (Львівське братство ОУН-УПА)".

Чоловіком Катерини був Іван Щерба – заступник голови Львівського крайового братства ветеранів ОУН-УПА, педагог та громадський діяч.

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