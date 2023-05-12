У столичному зоопарку бегемота Лілі перевели у літній вольєр. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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12 травня 2023

У Київському зоопарку бегемота на прізвисько Лілі вперше після зими випустили у літній вольєр. 

Спеціально до літнього періоду для тварини облаштували "пляж з піском", повідомляють у звіринці. 

Тварині 9 років, її вага близько 1,9 т. 

"Вона любить смачну та корисну їжу і за день споживає близько 60 кг кормів", – пишуть в звіринці. 

Фото: Київський зоопарк 

В щоденний раціон Лілі входить: 

  • трава та рослинність – 42 кг; 
  • фруктово-овочева суміш – 5 кг;
  • спеціальний гранульований корм – 3 кг.
Фото: Київський зоопарк 

В зоопарку додають, що бегемот обожнює водні процедури, тому на літній сезон у вольєрі облаштували "пляжик з пісочком" та двометровою парасолькою зі справжнього пальмового листя. 

Фото: Київський зоопарк 

Нагадаємо, Київський зоопарк показав, як виріс лемур Байрактар та інші "дитинчата війни".

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