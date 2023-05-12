У столичному зоопарку бегемота Лілі перевели у літній вольєр. ФОТО

У Київському зоопарку бегемота на прізвисько Лілі вперше після зими випустили у літній вольєр.
Спеціально до літнього періоду для тварини облаштували "пляж з піском", повідомляють у звіринці.
Тварині 9 років, її вага близько 1,9 т.
Реклама:
"Вона любить смачну та корисну їжу і за день споживає близько 60 кг кормів", – пишуть в звіринці.
|Фото: Київський зоопарк
В щоденний раціон Лілі входить:
- трава та рослинність – 42 кг;
- фруктово-овочева суміш – 5 кг;
- спеціальний гранульований корм – 3 кг.
|Фото: Київський зоопарк
В зоопарку додають, що бегемот обожнює водні процедури, тому на літній сезон у вольєрі облаштували "пляжик з пісочком" та двометровою парасолькою зі справжнього пальмового листя.
|Фото: Київський зоопарк
Нагадаємо, Київський зоопарк показав, як виріс лемур Байрактар та інші "дитинчата війни".
Читайте також: Повертаються до життя: як почуваються тварини у київському зоопарку. ФОТО
Реклама: