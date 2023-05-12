Яким благодійним фондам найбільше довіряють українці і на що готові донатити – опитування

43% опитаних українців найчастіше жертвують кошти у фонд допомоги армії "Повернись живим".
Про це свідчать результати опитування компанії Kantar online Track, яке провели в квітні 2023 року.
До п’ятірки найпопулярніших організацій, яким українці готові пожертвувати кошти, увійшли:
- фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" – 43%;
- благодійний фонд Сергія Притули – 42%;
- організація порятунку тварин UAnimals – 25%;
- ЮНІСЕФ – 23%;
- Товариство Червоного Хреста України – 21%.
|Фото: Kantar online Track
Близько 19% опитаних готові донатити в благодійний фонд "Таблеточки", фандрейзинговій платформі United24 – 17%, а благодійній платформі Dobro.ua – 17%.
Інші фонди та проєкти називають менше 10% опитаних.
Зазначається, що найбільші суми українці готові жертвувати організаціям, які допомагають армії – внесок у понад 500 гривень готові зробити 48% опитаних.
Ще 35% респондентів відповіли, що готові пожертвувати понад 500 гривень на допомогу дітям.
Також суму більшу за 500 грн українці готові задонатити, щоб допомогти:
- людям із захворюваннями – 28%;
- людям похилого віку – 23%;
- постраждалим від війни тваринам і притулкам – 22%;
- вимушено переміщеним особам – 18%;
- на підтримку культури – 9%.
В опитуванні взяли участь 1000 людей різної статі, віком від 18 до 55 років.
Нагадаємо, згідно з опитуванням Gradus Research, майже 30% українців продовжують слухати російську музику.
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