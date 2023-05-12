Яким благодійним фондам найбільше довіряють українці і на що готові донатити – опитування

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
9957
12 травня 2023

43% опитаних українців найчастіше жертвують кошти у фонд допомоги армії "Повернись живим". 

Про це свідчать результати опитування компанії Kantar online Track, яке провели в квітні 2023 року.

До п’ятірки найпопулярніших організацій, яким українці готові пожертвувати кошти, увійшли:

Реклама:
  • фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" – 43%;
  • благодійний фонд Сергія Притули – 42%;
  • організація порятунку тварин UAnimals – 25%;
  • ЮНІСЕФ – 23%;
  • Товариство Червоного Хреста України – 21%.
Фото: Kantar online Track

Близько 19% опитаних готові донатити в благодійний фонд "Таблеточки", фандрейзинговій платформі United24 – 17%, а благодійній платформі Dobro.ua – 17%. 

Інші фонди та проєкти називають менше 10% опитаних.

Зазначається, що найбільші суми українці готові жертвувати організаціям, які допомагають армії – внесок у понад 500 гривень готові зробити 48% опитаних. 

Ще 35% респондентів відповіли, що готові пожертвувати понад 500 гривень на допомогу дітям. 

Також суму більшу за 500 грн українці готові задонатити, щоб допомогти:

  • людям із захворюваннями – 28%;
  • людям похилого віку – 23%;
  • постраждалим від війни тваринам і притулкам – 22%;
  • вимушено переміщеним особам – 18%;
  • на підтримку культури – 9%. 

В опитуванні взяли участь 1000 людей різної статі, віком від 18 до 55 років. 

Реклама:

Нагадаємо, згідно з опитуванням Gradus Research, майже 30% українців продовжують слухати російську музику. 

Читайте також: В Україні запустили ресурс, де за донат на ЗСУ можна замовити напис на снаряді для росіян


Реклама:


Реклама:
 8406
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4370
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3462
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат