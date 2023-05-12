Яким благодійним фондам найбільше довіряють українці і на що готові донатити – опитування

43% опитаних українців найчастіше жертвують кошти у фонд допомоги армії "Повернись живим".

Про це свідчать результати опитування компанії Kantar online Track, яке провели в квітні 2023 року.

До п’ятірки найпопулярніших організацій, яким українці готові пожертвувати кошти, увійшли:

фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" – 43%;

благодійний фонд Сергія Притули – 42%;

організація порятунку тварин UAnimals – 25%;

ЮНІСЕФ – 23%;

Товариство Червоного Хреста України – 21%.

Фото: Kantar online Track

Близько 19% опитаних готові донатити в благодійний фонд "Таблеточки", фандрейзинговій платформі United24 – 17%, а благодійній платформі Dobro.ua – 17%.

Інші фонди та проєкти називають менше 10% опитаних.

Зазначається, що найбільші суми українці готові жертвувати організаціям, які допомагають армії – внесок у понад 500 гривень готові зробити 48% опитаних.

Ще 35% респондентів відповіли, що готові пожертвувати понад 500 гривень на допомогу дітям.

Також суму більшу за 500 грн українці готові задонатити, щоб допомогти:

людям із захворюваннями – 28%;

людям похилого віку – 23%;

постраждалим від війни тваринам і притулкам – 22%;

вимушено переміщеним особам – 18%;

на підтримку культури – 9%.

В опитуванні взяли участь 1000 людей різної статі, віком від 18 до 55 років.

Нагадаємо, згідно з опитуванням Gradus Research, майже 30% українців продовжують слухати російську музику.