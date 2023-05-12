У нацпарк "Тузловські лимани" прилетіли червонокнижні тропічні птахи. ФОТО

У Національний природний парк "Тузловські лимани" на Одещині прилетіли рідкісні для України тропічні птахи з Південної Африки.
Про це повідомляють у Facebook нацпарку.
Зникаючий вид птахів, які мають назву "сиворакши", занесені до Червоної книги України.
За словами співробітників парку, зазвичай птахи мешкають в районах Південної Африки, втім інколи прилітають до України.
|Фото: НПП "Тузловські лимани"
"Їхній шлях пролягав від далекої Південної Африки до нас – понад 6000 км", – зазначають в нацпарку.
У нацпарку птахи поселилися на урвищах над лиманами на Кордоні "Тузлівська Амазонія".
|Фото: НПП "Тузловські лимани"
Там вони спочатку чистять старі нори, а потім роблять в них нові гнізда.
У нацпарку сиворакши пробудуть майже все літо, а в серпні полетять назад в Африку.
|Фото: НПП "Тузловські лимани"
Раніше ми повідомляли, що у нацпарк "Тузловські лимани" на Одещині прилетіли рожеві фламінго та птахи-бджолоїдки.
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