У нацпарк "Тузловські лимани" прилетіли червонокнижні тропічні птахи. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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12 травня 2023

У Національний природний парк "Тузловські лимани" на Одещині прилетіли рідкісні для України тропічні птахи з Південної Африки. 

Про це повідомляють у Facebook нацпарку. 

Зникаючий вид птахів, які мають назву "сиворакши", занесені до Червоної книги України. 

За словами співробітників парку, зазвичай птахи мешкають в районах Південної Африки, втім інколи прилітають до України. 

Фото: НПП "Тузловські лимани"

"Їхній шлях пролягав від далекої Південної Африки до нас понад 6000 км", – зазначають в нацпарку.  

У нацпарку птахи поселилися на урвищах над лиманами на Кордоні "Тузлівська Амазонія".

Фото: НПП "Тузловські лимани"

Там вони спочатку чистять старі нори, а потім роблять в них нові гнізда.  

У нацпарку сиворакши пробудуть майже все літо, а в серпні полетять назад в Африку. 

Фото: НПП "Тузловські лимани"

Раніше ми повідомляли, що у нацпарк "Тузловські лимани" на Одещині прилетіли рожеві фламінго та птахи-бджолоїдки

Читайте також: Тузлівські лимани. Як команда природного парку самотужки протистоїть браконьєрам


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