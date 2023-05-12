У нацпарк "Тузловські лимани" прилетіли червонокнижні тропічні птахи. ФОТО

У Національний природний парк "Тузловські лимани" на Одещині прилетіли рідкісні для України тропічні птахи з Південної Африки.

Про це повідомляють у Facebook нацпарку.

Зникаючий вид птахів, які мають назву "сиворакши", занесені до Червоної книги України.

За словами співробітників парку, зазвичай птахи мешкають в районах Південної Африки, втім інколи прилітають до України.

Фото: НПП "Тузловські лимани"

"Їхній шлях пролягав від далекої Південної Африки до нас – понад 6000 км", – зазначають в нацпарку.

У нацпарку птахи поселилися на урвищах над лиманами на Кордоні "Тузлівська Амазонія".

Фото: НПП "Тузловські лимани"

Там вони спочатку чистять старі нори, а потім роблять в них нові гнізда.

У нацпарку сиворакши пробудуть майже все літо, а в серпні полетять назад в Африку.

Фото: НПП "Тузловські лимани"

Раніше ми повідомляли, що у нацпарк "Тузловські лимани" на Одещині прилетіли рожеві фламінго та птахи-бджолоїдки.