Телескоп "Хаббл" сфотографував скупчення галактик, що спотворює простір-час. ФОТО

Космічний телескоп Hubble зробив фото величезного скупчення галактик, що спотворює простір-час навколо нього.
Воно розташоване у сузір’ї Дракона на відстані майже дев’яти мільярдів світлових років від Землі, повідомляють в NASA.
Астрономи порівнюють скупчення галактик нагадує зануреним "морським монстром, що збурює хвилі на поверхні води".
Величезна маса скупчення створює простір-час, створюючи гравітаційну лінзу, яка викривляє світло від далеких галактик за межі цього скупчення.
|Величезне скупчення галактик. Фото: NASA
"Результатом є спотворені смуги та дуги світла, які ми бачимо на цьому зображенні", – стверджують науковці.
На фото також можна розгледіти декілька інших галактик, які оточують скупчення. Зірки, які спалахують і розміщені на передньому плані, розкидані по всьому зображенню.
Це скупчення галактик називається eMACS J1823.1+7822 і є одним із п’яти масивних скупчень галактик, які Хаббл досліджував, щоб виміряти сили гравітаційних лінз. На думку астрономів, це дасть змогу зрозуміти розподіл темної матерії в скупченнях галактик.
Потужні гравітаційні лінзи, як-от у eMACS J1823.1+7822, можуть допомогти астрономам досліджувати далекі галактики, діючи як величезні природні телескопи, що збільшують найбільш віддалені об’єкти у космосі.
Нагадаємо, раніше телескоп "Хаббл" зафіксував останні миті життя зірки, яку поглинає чорна діра.
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