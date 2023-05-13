Телескоп "Хаббл" сфотографував скупчення галактик, що спотворює простір-час. ФОТО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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13 травня 2023

Космічний телескоп Hubble зробив фото величезного скупчення галактик, що спотворює простір-час навколо нього.

Воно розташоване у сузір’ї Дракона на відстані майже дев’яти мільярдів світлових років від Землі, повідомляють в NASA.

Астрономи порівнюють скупчення галактик нагадує зануреним "морським монстром, що збурює хвилі на поверхні води". 

Величезна маса скупчення створює простір-час, створюючи гравітаційну лінзу, яка викривляє світло від далеких галактик за межі цього скупчення. 

 Величезне скупчення галактик. Фото: NASA

"Результатом є спотворені смуги та дуги світла, які ми бачимо на цьому зображенні", стверджують науковці. 

На фото також можна розгледіти декілька інших галактик, які оточують скупчення. Зірки, які спалахують і розміщені на передньому плані, розкидані по всьому зображенню.

Це скупчення галактик називається eMACS J1823.1+7822 і є одним із п’яти масивних скупчень галактик, які Хаббл досліджував, щоб виміряти сили гравітаційних лінз. На думку астрономів, це дасть змогу зрозуміти розподіл темної матерії в скупченнях галактик. 

Потужні гравітаційні лінзи, як-от у eMACS J1823.1+7822, можуть допомогти астрономам досліджувати далекі галактики, діючи як величезні природні телескопи, що збільшують найбільш віддалені об’єкти у космосі. 

Нагадаємо, раніше телескоп "Хаббл" зафіксував останні миті життя зірки, яку поглинає чорна діра.

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