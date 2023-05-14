Пухнасте і миле: полярники показали пташеня головного хижака Антарктиди. ВІДЕО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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14 травня 2023

Полярники показали відео пташеняти головних пернатих хижаків Антарктики – південнополярного поморника (скуа).

Дорослі особини цього виду полюють на яйця малят пінгвінів та інших птахів, повідомляють у Національному Антарктичному науковому центрі.

Також поморники відбирають їжу в синьооких бакланів та пінгвінів, коли ті повертаються до гнізд.

"Але новонародженим пташенятам до такого "розбишацтва" ще далеко – перший час їх по черзі годують батьки. Лише після зміни пуху на пір'я вони почнуть літати і самостійно харчуватися. Це відбувається десь за два місяці після народження", – додають полярники.

Поморники, за їхніми словами, дуже агресивно захищають своїх нащадків – битимуться за них до останнього. Не бояться нікого, й зокрема людей. Коли бачать загрозу дитинчатам, то здіймають крик. Починають активно кружляти й навіть можуть побити крилами по голові.

 Фото: Tarpan/Depositphotos

"Отак от змінюється цей птах", – зазначають в установі. 

Нагадаємо, працівники "Вернадського" зняли кумедний спуск тюленятка Ведделла зі  сніжного схилу.

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