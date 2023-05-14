У Львові оштрафували матір школяра, який нецензурно лаявся на однокласника

У Львові суд оштрафував матір учня шостого класу, який вживав нецензурні слова у листуванні з однокласником.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на рішення Залізничного суду Львова.

Як йдеться у матеріалах справи, мати школяра не виконала свої батьківські обов’язки з виховання дитини. Зокрема, йдеться про те, що її малолітній син нецензурно лаявся та ображав іншу дитину у переписці.

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Внаслідок чого могла бути завдана шкода психічному здоров`ю постраждалого. Матір постраждалого стверджувала, що хлопчик вчиняв булінг проти її сина неодноразово.

Матір хлопця свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнала частково. Вона пояснила, що її сина спровокували на відповідну поведінку та слова і просила суворо не карати.

Суд вирішив оштрафувати жінку на 850 гривень. Також вона мусить заплатити 1 536 грн судового збору.

Нагадаємо, Залізничний районний суд Львова виніс вирок раніше судимому місцевому мешканцю, який викрав дезодоранти в місцевому магазині.

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