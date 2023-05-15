6 українських вишів потрапили у світовий рейтинг Global 2000, та лише два не втратили позиції

Цьогоріч 6 українських вишів, включно з науково-дослідними інститутами, увійшли до найбільшого світового рейтингу університетів Global 2000.

Рейтинг університетів 2023 року опублікував Центр світових рейтингів університетів (CWUR) 15 травня.

Утім, дослідники кажуть, що Україні важко конкурувати з іншими закладами по всьому світу, оскільки дві третини українських вишів падають у рейтингу.

У списку Global 2000 один університет з України покращив свої позиції порівняно з минулим роком, один зберіг свою позицію, а чотири – опустилися в рейтингу.

Інститут математики Національної академії наук України піднявся на 1170 місце завдяки покращенню показника якості освіти. Він лідирує у національному рейтингу.

Харківський фізико-технічний інститут опустився на 70 позицій до 1190 місця, а Київський національний університет імені Тараса Шевченка піднявся на 5 позицій до 1467 місця.

КНУ імені Тараса Шевченка. Фото: Fire-fly /Depositphotos

КНУ імені Шевченка випередив Інститут ядерних досліджень НАН України (1779 місце), Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України (1802 місце) та Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України (1908 місце).

"Незважаючи на те, що Україна добре представлена в цьогорічних рейтингах, найкращі навчальні заклади країни перебувають під тиском з боку добре фінансованих університетів з усього світу.

Зусилля, спрямовані на подальший розвиток та покращення репутації української системи вищої освіти, є життєво важливими, якщо країна прагне бути більш конкурентоспроможною на світовій арені", – прокоментував президент Центру світових університетських рейтингів Надім Махассен.

Які університети стали найкращими у 2023 році?

Цього року експерти CWUR оцінили 20531 університет з 95 країн світу. Найкращі з них увійшли до списку Global 2000.

Рейтинг складали на основі 4 чинників:

якість освіти (25%),

можливість працевлаштування (25%),

якість професорсько-викладацького складу (10%)

результативність досліджень (40%).

Гарвард вкотре став найкращим університетом світу. Фото: f11photo /Depositphotos

Дванадцятий рік поспіль Гарвардський університет визнали найкращим університетом світу.

За ним ідуть два інших приватних американських заклади – Массачусетський технологічний інститут і Стенфордський університет.

Кембриджський та Оксфордський університети з Великої Британії посіли четверте і п'яте місця відповідно – вони є найкращими державними вишами у світі.

Також у топ-10 потрапили приватні університети США: Принстонський, Чиказький, Колумбійський, Пенсильванський та Єльський університети.

Незважаючи на те, що США лідирує, лише 49 американських університетів покращили свої позиції у рейтингу порівняно з минулим роком, 21 університет зберіг свої місця, а 262 – опустилися вниз.

Усі університети Ліги Плюща увійшли до глобальної топ-70 цього року. Найкращим державним університетом США визнали Берклі.

Це заклад посідає 12-те місце у світовому рейтингу і на одну позицію відстає від Каліфорнійського технологічного інституту.

Загалом США є найбільш представленою країною в рейтингу Global 2000 з 332 представниками – це на три менше, ніж минулого року.

До рейтингу також потрапили 40 університетів Канади. Університет Торонто посів 23 місце у світі.

"Європа залишається важливим потужним гравцем у рейтингу з 640 закладами у топ-2000, але загальна картина на 2023 рік є похмурою на тлі зростаючої глобальної конкуренції", – кажуть творці рейтингу.

Лише 32 британські університети покращили свої позиції порівняно з минулим роком, 6 зберегли свої місця, а 55 опустилися вниз.

З 24 дослідницьких університетів, що входять до складу Russell Group, 6 закладів покращили свої позиції порівняно з минулим роком, 4 зберегли свої місця, а 14 посіли нижчі позиції.

Загалом Велика Британія має 93 представники у рейтингу – на одного менше, ніж торік.

Франція має 5 університетів у топ-50 – на два менше, ніж Велика Британія. Четвертий рік поспіль найкращим французьким закладом є Університет PSL, який посідає 21 місце у світі.

Лише 18 французьких закладів мають кращі показники, ніж минулого року, 1 з них зберіг свою позицію, а 57 опустилися в рейтингу.

Загалом Франція має 76 закладів у глобальному рейтингу – це на один менше, ніж торік.

До топ-2000 потрапили й 69 закладів з Німеччини на чолі з Університетом Мюнхена (46 місце). У країні спостерігається різке загальне падіння рейтингу – 59 університетів знизили свої позиції.

Країна-агресор Росія має 43 представники у Global top 2000, а найкращим російським університетом назвали Московський державний університет (217 місце).

В Азії ситуація неоднозначна. Китай має 314 представників серед 2000 найкращих університетів світу.

"Стрімке зростання Китаю в рейтингу пояснюється постійними інвестиціями країни у вищу освіту", – кажуть експерти.

96% китайських університетів посіли кращі позиції, ніж торік, на чолі з Університетом Цінхуа (44 місце).

Токійський університет залишається найкращим навчальним закладом Азії, посідаючи 13-е місце у світі.

Утім, 86% з 114 представників Японії у Global 2000 втратили позиції цього року внаслідок низьких витрат уряду на вищу освіту.

Університети та інститути Індії цього року показали змішані результати: 33 заклади піднялися вгору, а 31 – опустилися вниз.

Детальніше про результати різних вишів можна дізнатися з рейтингу CWUR.

Нагадаємо, торік до рейтингу найкращих університетів світу QS World University Rankings увійшли 11 українських вишів.