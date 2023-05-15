Українка отримала міжнародну відзнаку в Нью-Йорку за допомогу жінкам та дітям під час війни

Правозахисниця та директорка міжнародного благодійного фонду "Української фундації громадського здоров’я" Галина Скіпальська отримала нагороду "Voices of Courage Awards" (Голоси хоробрості).

Премію вручає "Жіноча комісія у справах біженців" (Women's Refugee Commission) світовим лідерам, які відстоюють справедливість, гендерну рівність, життя та права жінок і дітей-біженців.

Галина Скіпальська – активістка, правозахисниця, благодійниця, яка понад 20 років займається громадською діяльністю в Україні.

Скіпальська є директоркою організації охорони здоров’я HealthRight International (Право на здоров’я) в Україні, а також виконавчою директоркою МБФ "Українська фундація громадського здоров’я".

Фото: Halyna Skipalska

З початку повномасштабної війни Галина Скіпальська допомагає внутрішньо переміщеним жінкам та дітям, а також постраждалим від гендерно зумовленого та сексуального насильства, пов’язаного з війною.

У 2022 році організації, які вона представляє, надали соціальні, психологічні та гуманітарні послуги понад 400 тисячам жінок та дітей.

Фото: Halyna Skipalska

"Я маю амбітну мету – зробити Україну кращою країною, країною з нульовою терпимістю до насильства щодо жінок. Я мрію про Україну, де кожна жінка знає свої права в суспільстві, сім'ї та соціумі. Україна, в якій кожна жінка може себе реалізувати та розкрити. Україна, де жінки здорові та щасливі", – сказала Галина Скіпальська.

Нагадаємо, українські правозахисники отримали Премію свободи імені Сахарова за документування злочинів росіян.