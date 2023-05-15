Українка отримала міжнародну відзнаку в Нью-Йорку за допомогу жінкам та дітям під час війни

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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15 травня 2023

Правозахисниця та директорка міжнародного благодійного фонду "Української фундації громадського здоров’я" Галина Скіпальська отримала нагороду "Voices of Courage Awards" (Голоси хоробрості). 

Премію вручає "Жіноча комісія у справах біженців" (Women's Refugee Commission) світовим лідерам, які відстоюють справедливість, гендерну рівність, життя та права жінок і дітей-біженців.

Галина Скіпальська – активістка, правозахисниця, благодійниця, яка понад 20 років займається громадською діяльністю в Україні. 

Скіпальська є директоркою організації охорони здоров’я HealthRight International (Право на здоров’я) в Україні, а також виконавчою директоркою МБФ "Українська фундація громадського здоров’я".  

Фото: Halyna Skipalska

З початку повномасштабної війни Галина Скіпальська допомагає внутрішньо переміщеним жінкам та дітям, а також постраждалим від гендерно зумовленого та сексуального насильства, пов’язаного з війною. 

У 2022 році організації, які вона представляє, надали соціальні, психологічні та гуманітарні послуги понад 400 тисячам жінок та дітей.

Фото: Halyna Skipalska

"Я маю амбітну мету – зробити Україну кращою країною, країною з нульовою терпимістю до насильства щодо жінок. Я мрію про Україну, де кожна жінка знає свої права в суспільстві, сім'ї та соціумі. Україна, в якій кожна жінка може себе реалізувати та розкрити. Україна, де жінки здорові та щасливі", – сказала Галина Скіпальська.

Нагадаємо, українські правозахисники отримали Премію свободи імені Сахарова за документування злочинів росіян.

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