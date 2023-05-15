Лелека Грицько: нацпарк на Полтавщині запустив цілодобовий стрім з лелечого гнізда

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
37531
15 травня 2023

На Полтавщині встановили камеру в лелечому гнізді та запустили цілодобову трансляцію на YouTube.

Камеру на гнізді птахів встановили у національному парку "Пирятинський" в селі Леляки – лелека є оберегом цього села й обов’язково прилітає до свого гнізда навесні.

Цілодобовий стрім триває на YouTube-каналі "Лелека Грицько".

На відео можна побачити гніздо лелеки Грицька та його "дружини" Одарки, самого батька сімейства та маленьких пташенят.

 Скріншот зі стріму "Лелека Грицько"

Співробітники нацпарку пояснили, що щороку чекають на лелек, і до повномасштабного вторгнення хотіли зустріти їх по-особливому. 

У цьому їх підтримала "Леляківська сироварня".

"Багато років ведемо обліки лелек білих. Одним з цікавих персонажів є чорногуз Грицько, що кілька років, як оселився в Леляках. Восени під час буревію його гніздо не витримало, впало", – йдеться в описі до стріму.

Для зустрічі бузьків спеціально виготовили штучну платформу і мали встановити відеокамеру для спостереження, але почалася війна. 

"Прилади для спостереження, які на той момент перебували в Салтівці під Харковом, працівник парку приховав у погребі. І лише після звільнення Харківщини вдалося їх дістати", – пишуть ініціатори.

Читайте також: У нацпарк "Тузлівські лимани" прилетіли червонокнижні тропічні птахи. ФОТО

Зрештою, платформу таки встановили. Лелека Грицько виявився гарним батьком і за гніздовий сезон 2022 року "поставив на крила" 5 пташенят – найбільше в національному парку "Пирятинський". 

"Важливим фактором успіху стало сінокосіння на луках в околицях Леляків. Коровам – сіно з природних луків національного парку, лелеці – чисті кормові угіддя для збору харчів молодняку, всім нам – збережена природа", – кажуть у нацпарку.

Нині Грицько знову повернувся з теплих країв. 

Зібраний відеоматеріал використають науковці та студенти кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка для вивчення гніздової поведінки лелек. 

Читайте також: Хамелеонів прозвали "дітьми війни": як жінка врятувала сотні рептилій в окупації на Харківщині


Реклама:


 508
КУЛЬТУРА

День стійких музеїв: Як музейний квартал Києва відновлюється після російської ракетної атаки

Ганна Щокань
 2994
Суспільство

Забрали все. Навіть море і смак винограду. Інтерв’ю з істориком про депортацію кримських татар

Олена Барсукова
 0
Підлітки і війна

"Майбутнє України очима української молоді". Історії українських підлітків, які не відмовилися  від планів через війну

За підтримки "Клубу Добродіїв"

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED