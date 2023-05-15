Лелека Грицько: нацпарк на Полтавщині запустив цілодобовий стрім з лелечого гнізда

На Полтавщині встановили камеру в лелечому гнізді та запустили цілодобову трансляцію на YouTube.

Камеру на гнізді птахів встановили у національному парку "Пирятинський" в селі Леляки – лелека є оберегом цього села й обов’язково прилітає до свого гнізда навесні.

Цілодобовий стрім триває на YouTube-каналі "Лелека Грицько".

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На відео можна побачити гніздо лелеки Грицька та його "дружини" Одарки, самого батька сімейства та маленьких пташенят.

Скріншот зі стріму "Лелека Грицько"

Співробітники нацпарку пояснили, що щороку чекають на лелек, і до повномасштабного вторгнення хотіли зустріти їх по-особливому.

У цьому їх підтримала "Леляківська сироварня".

"Багато років ведемо обліки лелек білих. Одним з цікавих персонажів є чорногуз Грицько, що кілька років, як оселився в Леляках. Восени під час буревію його гніздо не витримало, впало", – йдеться в описі до стріму.

Для зустрічі бузьків спеціально виготовили штучну платформу і мали встановити відеокамеру для спостереження, але почалася війна.

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"Прилади для спостереження, які на той момент перебували в Салтівці під Харковом, працівник парку приховав у погребі. І лише після звільнення Харківщини вдалося їх дістати", – пишуть ініціатори.

Зрештою, платформу таки встановили. Лелека Грицько виявився гарним батьком і за гніздовий сезон 2022 року "поставив на крила" 5 пташенят – найбільше в національному парку "Пирятинський".

"Важливим фактором успіху стало сінокосіння на луках в околицях Леляків. Коровам – сіно з природних луків національного парку, лелеці – чисті кормові угіддя для збору харчів молодняку, всім нам – збережена природа", – кажуть у нацпарку.

Нині Грицько знову повернувся з теплих країв.

Зібраний відеоматеріал використають науковці та студенти кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка для вивчення гніздової поведінки лелек.