Лелека Грицько: нацпарк на Полтавщині запустив цілодобовий стрім з лелечого гнізда

На Полтавщині встановили камеру в лелечому гнізді та запустили цілодобову трансляцію на YouTube.

Камеру на гнізді птахів встановили у національному парку "Пирятинський" в селі Леляки – лелека є оберегом цього села й обов’язково прилітає до свого гнізда навесні.

Цілодобовий стрім триває на YouTube-каналі "Лелека Грицько".

На відео можна побачити гніздо лелеки Грицька та його "дружини" Одарки, самого батька сімейства та маленьких пташенят.

Скріншот зі стріму "Лелека Грицько"

Співробітники нацпарку пояснили, що щороку чекають на лелек, і до повномасштабного вторгнення хотіли зустріти їх по-особливому.

У цьому їх підтримала "Леляківська сироварня".

"Багато років ведемо обліки лелек білих. Одним з цікавих персонажів є чорногуз Грицько, що кілька років, як оселився в Леляках. Восени під час буревію його гніздо не витримало, впало", – йдеться в описі до стріму.

Для зустрічі бузьків спеціально виготовили штучну платформу і мали встановити відеокамеру для спостереження, але почалася війна.

"Прилади для спостереження, які на той момент перебували в Салтівці під Харковом, працівник парку приховав у погребі. І лише після звільнення Харківщини вдалося їх дістати", – пишуть ініціатори.

Зрештою, платформу таки встановили. Лелека Грицько виявився гарним батьком і за гніздовий сезон 2022 року "поставив на крила" 5 пташенят – найбільше в національному парку "Пирятинський".

"Важливим фактором успіху стало сінокосіння на луках в околицях Леляків. Коровам – сіно з природних луків національного парку, лелеці – чисті кормові угіддя для збору харчів молодняку, всім нам – збережена природа", – кажуть у нацпарку.

Нині Грицько знову повернувся з теплих країв.

Зібраний відеоматеріал використають науковці та студенти кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка для вивчення гніздової поведінки лелек.