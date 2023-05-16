Шлюбів у 9 разів більше, ніж розлучень: скільки українців одружилися від початку 2023-го

В Україні за перший квартал 2023 року зареєстрували 41 113 шлюбів.
Розлучень було майже у дев’ять разів менше, повідомляє Міністерство юстиції України.
Лідерами за кількістю зареєстрованих шлюбів стала Дніпропетровщина – там обітницями обмінялися понад 4 110 пар.
|Новостворена сім'я. Фото: Міністерство юстиції України
Також рекордну кількість одружень зареєстрували у таких регіонах:
- Києві, де одружилися 4 086 пар;
- Одеській області, в якій створили 3 226 нових сімей;
- Київській – шлюбними обітницями обмінялися 2 475 пар;
- Вінницькій – 2 401 нових сімей;
- Харківській – 2 283.
|Нова сімейна пара. Фото: Міністерство юстиції України
"При цьому розлучались українці майже в 9 разів менше: за цей період розлучень зареєстровано 4 810", – зазначають в Мін'юсті.
Протягом квітня склали 14 548 актових записів про шлюб та 1 700 про його розірвання. Водночас дані з тимчасово окупованих територій врахували не у повному обсязі.
|Нова українська сім'я. Фото: Міністерство юстиції України
|Подружжя українців. Фото: Міністерство юстиції України
|Новий шлюб. Фото: Міністерство юстиції України
"Це ще раз доводить, що життя не спинити, воно триває попри війну і незгоди. Адже кохання – це те, що робить нас сильнішими!" – наголошують у Мін’юсті.
|Нове подружжя українців. Фото: Міністерство юстиції України
Нагадаємо, у мобільному додатку "Дія" можна в онлайн-режимі подавати заяви на реєстрацію шлюбу.
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