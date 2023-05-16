Що робити, якщо впізнали на фото або відео в інтернеті безвісти зниклого: алгоритм дій

Українцям, які в інтернеті побачили фото чи відео, на яких впізнали зниклу безвісти особу, потрібно звернутися до правоохоронців

Про алгоритм дій у такій ситуації розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Україні.

Що робити, якщо впізнали в інтернеті безвісти зниклого:

необхідно звернутися з клопотанням про портретну експертизу до слідчого, який розслідує кримінальне провадження. Скласти його можуть допомогти юристи системи безкоштовної правової допомоги;

до клопотання необхідно додати фото чи відео, які знайшли в інтернеті, а також фото- або відеоматеріали, за якими можна буде ідентифікувати зниклого безвісти;

слідчий впродовж трьох робочих днів зобов’язаний повідомити про призначення чи відмову в експертизі;

за її результатами потрібно отримати копію висновку експерта та надати її Уповноваженому зі зниклих безвісти та Національному інформаційному бюро.

"Висновок експерта допоможе пошуковцям Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти скоріше встановити місце знаходження зниклої безвісти особи", – зазначають у Мінреінтеграції.

Нагадаємо, дізнатися інформацію про зниклого безвісти родича, можна зателефонувати за номером: +38 089-420-18-66.