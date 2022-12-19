У Єгипті знайшли ювелірні вироби, яким понад 3,5 тисячі років. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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19 грудня 2022

У Єгипті археологи під час розкопок некрополя виявили колекцію вишуканих ювелірних виробів – три каблучки та одне намисто, яким понад 3,5 тисяч років. 

Про знахідку повідомили у Міністерстві туризму та старожитностей Єгипту, пише Arkeonews.

Єгипетсько-британська археологічна місія спільно з Кембриджським університетом проводила розкопки некрополя у поселенні Телль Ель-Амарна в мухафазі Мінья.

Команда вчених виявила рештки тіла молодої жінки, похованої в намисті з підвісками у формі пелюсток, а також у трьох каблучках із золота та мильного каменю (стеатиту).

 Фото: Міністерство туризму та старожитностей\Facebook

На одній з каблучок є зображення давньоєгипетського божества Беса, якому поклонялися як покровителю матерів, дітей і дітонародження. 

На двох інших ієрогліфами написана фраза, яка перекладається як "володарка двох країн". Ймовірно, мається на увазі нижнє та верхнє царства Єгипту.

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 У Єгипті знайшли три каблучки та одне намисто, яким понад 3,5 тисяч років

Молода жінка, знайдена археологами, була похована серед інших гробниць і могил, що датуються XVIII династією єгипетських фараонів (1550-1292 рр. до н. е.).

Цей некрополь був місцем поховання для поселення Амарна, збудованого в 1346 році до нашої ери, яке було столицею Єгипту під час правління царя Ехнатона (Аменхотепа IV).

 Команда вчених виявила поховання молодої жінки у прикрасах під час розкопок некрополя

Місія працює на цьому кладовищі з 2010 року, щоб досліджувати соціальний та економічний стан мешканців Амарни. За цей час було виявлено та реставровано багато артефактів.

Некрополь був місцем поховання для поселення Амарна, яке було столицею Єгипту під час правління царя Аменхотепа IV

Нагадаємо, раніше єгипетські археологи знайшли мумії з золотими язиками під час розкопок у мухафазі Менуфія.

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