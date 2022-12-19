У Єгипті знайшли ювелірні вироби, яким понад 3,5 тисячі років. ФОТО

У Єгипті археологи під час розкопок некрополя виявили колекцію вишуканих ювелірних виробів – три каблучки та одне намисто, яким понад 3,5 тисяч років.
Про знахідку повідомили у Міністерстві туризму та старожитностей Єгипту, пише Arkeonews.
Єгипетсько-британська археологічна місія спільно з Кембриджським університетом проводила розкопки некрополя у поселенні Телль Ель-Амарна в мухафазі Мінья.
Команда вчених виявила рештки тіла молодої жінки, похованої в намисті з підвісками у формі пелюсток, а також у трьох каблучках із золота та мильного каменю (стеатиту).
|Фото: Міністерство туризму та старожитностей\Facebook
На одній з каблучок є зображення давньоєгипетського божества Беса, якому поклонялися як покровителю матерів, дітей і дітонародження.
На двох інших ієрогліфами написана фраза, яка перекладається як "володарка двох країн". Ймовірно, мається на увазі нижнє та верхнє царства Єгипту.
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|У Єгипті знайшли три каблучки та одне намисто, яким понад 3,5 тисяч років
Молода жінка, знайдена археологами, була похована серед інших гробниць і могил, що датуються XVIII династією єгипетських фараонів (1550-1292 рр. до н. е.).
Цей некрополь був місцем поховання для поселення Амарна, збудованого в 1346 році до нашої ери, яке було столицею Єгипту під час правління царя Ехнатона (Аменхотепа IV).
|Команда вчених виявила поховання молодої жінки у прикрасах під час розкопок некрополя
Місія працює на цьому кладовищі з 2010 року, щоб досліджувати соціальний та економічний стан мешканців Амарни. За цей час було виявлено та реставровано багато артефактів.
|Некрополь був місцем поховання для поселення Амарна, яке було столицею Єгипту під час правління царя Аменхотепа IV
Нагадаємо, раніше єгипетські археологи знайшли мумії з золотими язиками під час розкопок у мухафазі Менуфія.
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