У Китаї комедійну компанію оштрафували на $2 млн за жарт про армію

Китайська влада оштрафувала одну з найвідоміших комедійних компаній на 14,7 млн юанів ($2,13 млн) через жарт про "Народно-визвольну армію Китаю".

Гумористичне об’єднання Shanghai Xiaoguo Culture Media Co звинуватили у "завданні шкоди суспільству" після того, як жарт одного з коміків викликав обурення громадськості, повідомляє Reuters.

Один зі стендаперів Лі Хаоші, який виступає під псевдонімом Хаус, під час виступу пригадав, як на його очах два бездомних собаки переслідували білку.

Комік сказав, що це нагадало йому фразу "мати хороший стиль роботи, вміти боротися і перемагати в битвах" – це гасло президент Китаю Сі Цзіньпін використав у 2013 році, щоб похвалити трудову етику НВАК.

Один з глядачів опублікував цей уривок шоу в соцмережах, назвавши його "принизливим".

Після цього жарт Лі став вірусним у китайських соцмережах і спричинив хвилю критики.

Пекінське відділення Міністерства культури і туризму Китаю заявило, що оштрафує Shanghai Xiaoguo Culture Media Co на 13,35 млн. юанів і конфіскує 1,35 млн. юанів у вигляді "незаконних прибутків".

"Ми ніколи не дозволимо жодній компанії чи особі використовувати китайську столицю як майданчик для безглуздого наклепу на славний імідж НВАК", – заявили у відомстві.

Китайський Мінкульт також заявив, що Xiaoguo Culture буде заборонено проводити будь-які стендап-шоу в Пекіні.

У відповідь на штраф компанія звинуватила в інциденті "серйозні прогалини в управлінні" і заявила, що розірвала контракт з Лі Хаоші.

Нагадаємо, раніше стендап-комік Андрій Щегель, який втік з України через дозвіл Мінкульту, заявив, що українські військові самі обрали "гинути на війні".

Після хвилі критики він публікував відео-вибачення, а МКІП вирішило ускладнити отримання дозволів на виїзд за кордон чоловіків призовного віку, зокрема артистів.