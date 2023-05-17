У Китаї комедійну компанію оштрафували на $2 млн за жарт про армію

Китайська влада оштрафувала одну з найвідоміших комедійних компаній на 14,7 млн юанів ($2,13 млн) через жарт про "Народно-визвольну армію Китаю".

Гумористичне об’єднання Shanghai Xiaoguo Culture Media Co звинуватили у "завданні шкоди суспільству" після того, як жарт одного з коміків викликав обурення громадськості, повідомляє Reuters.

Один зі стендаперів Лі Хаоші, який виступає під псевдонімом Хаус, під час виступу пригадав, як на його очах два бездомних собаки переслідували білку.

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Комік сказав, що це нагадало йому фразу "мати хороший стиль роботи, вміти боротися і перемагати в битвах" – це гасло президент Китаю Сі Цзіньпін використав у 2013 році, щоб похвалити трудову етику НВАК.

Один з глядачів опублікував цей уривок шоу в соцмережах, назвавши його "принизливим".

Після цього жарт Лі став вірусним у китайських соцмережах і спричинив хвилю критики.

Пекінське відділення Міністерства культури і туризму Китаю заявило, що оштрафує Shanghai Xiaoguo Culture Media Co на 13,35 млн. юанів і конфіскує 1,35 млн. юанів у вигляді "незаконних прибутків".

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"Ми ніколи не дозволимо жодній компанії чи особі використовувати китайську столицю як майданчик для безглуздого наклепу на славний імідж НВАК", – заявили у відомстві.

Китайський Мінкульт також заявив, що Xiaoguo Culture буде заборонено проводити будь-які стендап-шоу в Пекіні.

У відповідь на штраф компанія звинуватила в інциденті "серйозні прогалини в управлінні" і заявила, що розірвала контракт з Лі Хаоші.

Нагадаємо, раніше стендап-комік Андрій Щегель, який втік з України через дозвіл Мінкульту, заявив, що українські військові самі обрали "гинути на війні".

Після хвилі критики він публікував відео-вибачення, а МКІП вирішило ускладнити отримання дозволів на виїзд за кордон чоловіків призовного віку, зокрема артистів.