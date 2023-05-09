У Китаї чоловіка арештували за фейкову новину, створену через ChatGPT – це перший випадок у світі

У Китаї поліція заарештувала чоловіка за створення фейкових новин через бот зі штучним інтелектом ChatGPT.

Чоловік з провінції Ганьсу опублікував неправдиве повідомлення про залізничну аварію.

Це перший випадок, коли людину затримали за використання штучного інтелекту, повідомляє South China Morning Post (SCMP).

Справа вперше привернула увагу кіберпідрозділу окружного поліцейського управління, коли вони помітили фейкову статтю, в якій стверджувалося, що 9 людей загинули внаслідок аварії місцевого потяга 25 квітня.

Фото ілюстративне: Laurence Dutton/GettyImages

У січні в Китаї набули чинності правила, які вимагають, щоб відео та фотографії, зроблені за допомогою штучного інтелекту, були чітко промарковані, аби запобігти плутанині в суспільстві.

Чоловік на прізвище Хонг порушив закон, тому його арештували за "використання технології штучного інтелекту для створення неправдивої та брехливої інформації".

Нагадаємо, творець штучного інтелекту пішов з Google та заявив, що шкодує про свою розробку.

Раніше ChatGPT помилково звинуватив американського професора-республіканця у сексуальних домаганнях.