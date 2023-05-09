У Китаї чоловіка арештували за фейкову новину, створену через ChatGPT – це перший випадок у світі

У Китаї поліція заарештувала чоловіка за створення фейкових новин через бот зі штучним інтелектом ChatGPT.

Чоловік з провінції Ганьсу опублікував неправдиве повідомлення про залізничну аварію.

Це перший випадок, коли людину затримали за використання штучного інтелекту, повідомляє South China Morning Post (SCMP).

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Справа вперше привернула увагу кіберпідрозділу окружного поліцейського управління, коли вони помітили фейкову статтю, в якій стверджувалося, що 9 людей загинули внаслідок аварії місцевого потяга 25 квітня.

Фото ілюстративне: Laurence Dutton/GettyImages

У січні в Китаї набули чинності правила, які вимагають, щоб відео та фотографії, зроблені за допомогою штучного інтелекту, були чітко промарковані, аби запобігти плутанині в суспільстві.

Чоловік на прізвище Хонг порушив закон, тому його арештували за "використання технології штучного інтелекту для створення неправдивої та брехливої інформації".

Нагадаємо, творець штучного інтелекту пішов з Google та заявив, що шкодує про свою розробку.

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Раніше ChatGPT помилково звинуватив американського професора-республіканця у сексуальних домаганнях.