"Відходьте від старих забобонів": у ПЦУ розповіли, чи можна вишивати на свята

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
26136
18 травня 2023

У Православній церкві України розповіли, що вишивати у церковні свята – не є гріхом.

Також духівники закликали вірян "відходити від надуманих старих забобонів".

"Церква – це не інституція заборон, і віра – це не обмеження, а свобода!" наголошують там.

Духівники наголосили, що заняття рукоділлям в церковні свята не є гріхом, якщо людина правильно розставить пріоритети. 

Фото: OL-la-la/Depositphotos

У ПЦУ радять, спершу помолитися та вшанувати свято, а пізніше зайнятися власною справою, наприклад, вишиванням.

"Загалом, важливо розуміти, що вшанування християнських свят ні в якому разі не зводиться до неробства, бездіяльності, до марного проведення часу. Для добрих, корисних і богоугодних справ немає "вихідних", – зазначають у ПЦУ. 

Рукоділля, за словами духівників, – це гарний порятунок від неробства і ліні, що церква вважає небезпечним гріхом. Також це гарна терапія для психічного здоров’я, створення краси і витвір мистецтва. 

"Тож відходьте від надуманих старих забобонів і слідуйте Священному Писанню", – закликають у ПЦУ.

Нагадаємо, у ПЦУ розповіли, що голова жінки, покрита хусткою, не є основною ознакою побожності і закликали не засуджувати таких людей.

Читайте також: Що таке анафема і на кого її накладають? Пояснює ПЦУ


Реклама:


 10
Прихисти своїх

"Для нас "після перемоги" – не настало". Історія жінки, яка втратила на війні чоловіка і пішла на передову

 784
Суспільство

Репортер Андрій Дубчак: "Досі не вкладаються у голові російські методи ведення війни"

Діана Делюрман
 4050
КУЛЬТУРА

"Вир" як відповідь вирвам. Сенсація в Палаці Потоцьких

Діана Клочко

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED