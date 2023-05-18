"Відходьте від старих забобонів": у ПЦУ розповіли, чи можна вишивати на свята

У Православній церкві України розповіли, що вишивати у церковні свята – не є гріхом.

Також духівники закликали вірян "відходити від надуманих старих забобонів".

"Церква – це не інституція заборон, і віра – це не обмеження, а свобода!" – наголошують там.

Духівники наголосили, що заняття рукоділлям в церковні свята не є гріхом, якщо людина правильно розставить пріоритети.

У ПЦУ радять, спершу помолитися та вшанувати свято, а пізніше зайнятися власною справою, наприклад, вишиванням.

"Загалом, важливо розуміти, що вшанування християнських свят ні в якому разі не зводиться до неробства, бездіяльності, до марного проведення часу. Для добрих, корисних і богоугодних справ немає "вихідних", – зазначають у ПЦУ.

Рукоділля, за словами духівників, – це гарний порятунок від неробства і ліні, що церква вважає небезпечним гріхом. Також це гарна терапія для психічного здоров’я, створення краси і витвір мистецтва.

"Тож відходьте від надуманих старих забобонів і слідуйте Священному Писанню", – закликають у ПЦУ.

Нагадаємо, у ПЦУ розповіли, що голова жінки, покрита хусткою, не є основною ознакою побожності і закликали не засуджувати таких людей.