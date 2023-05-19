Предки європейців почали розводити "організовані" багаття ще 250 тисяч років тому: нове відкриття 

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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19 травня 2023

Люди в Європі для приготування їжі могли використовувати вогонь ще 250 тисяч років тому. Це на 50 тисяч років раніше, ніж вважали дотепер.

Про це свідчить нове дослідження вчених на території археологічного пам'ятника Вальдокарроса II, розташованому неподалік Мадрида в Іспанії, повідомляє The Guardian.

Команда дослідників стверджує, що на цьому місці не лише було кілька "організованих" вогнищ, але й хімічний аналіз речовин у них показав, що багаття горіли при температурах приблизно від 280°C до 350°C.

 Фото: Kesu01/Depositphotos

Поруч з потенційними залишками багаття також виявили кам’яні знаряддя з обвугленими матеріалами, на яких знайшли сліди тваринного жиру та рослин. 

Експерти вважають, що ці дані можуть бути найстарішими відомими свідченнями свідомого використання вогню стародавніми жителями Європи.  

"Це найстаріший доказ того, що вогонь, яким керувала людина, був призначений для приготування їжі", – сказав доктор, доцент Університету Геріот-Ватт, автор дослідження Клейтон Мегілл.

Окрім цього, команда дослідників знайшла докази продуктів розкладання сосен і грибків, що свідчить про спалювання гнилої деревини.

А великий розмір одного з вогнищ свідчить про те, що його могли використовувати для захисту від хижаків, вважає професор Роберт Хосфілд з Університету Редінга.

Нагадаємо, у руїнах давньоримського міста Помпеї, знайшли останки двох 50-річних чоловіків, які могли загинути від виверження Везувію.

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