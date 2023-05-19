"Подумав, що відірвало ноги": історія порятунку військового, який отримав поранення на Донеччині

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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19 травня 2023

У Львові медики прооперували та витягли зі спини військового осколок, який знерухомлював його ноги.

Наразі чоловік наново вчиться ходити, повідомляють у Першому медичному об’єднанні Львова. 

До повномасштабної війни, 36-річний Назар Мартин працював будівельником. Чоловік одружений і має двох донечок-двійнят. 

У вересні 2022-го його мобілізували до війська, після чого Назар служив на Донеччині. 

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Під час виконання одного з бойових завдань, коли Назар заступав на нові позиції й до укриття залишалися лічені метри, поблизу вибухнув ворожий боєприпас.

Після цього чоловік впав і зрозумів, що нічого не відчуває нижче пояса. Назар згадує, що спершу подумав, що йому відірвало ноги, але потім зрозумів що не відчуває нижні кінцівки. 

З останніх цих поранений чоловік на руках поповз в бік окопу. 

У лікарні переповідають, що чоловіку неможливо було надати першу медичну допомогу, адже потім над військовим з’явився ворожий дрон і почав скидати гранати. 

"Я просто стискав зуби й молився", – пригадує Назар. 

Чоловік пролежав 16 годин, допоки на допомогу не прийшли побратими, які потім протягом ще 4 годин тягли його до точки евакуації. Там пораненого військового передали парамедикам.

Пораненого військового спочатку доправили у Дніпро, де йому провели низку операцій. Пізніше Назара направили на лікування до Львова. 

Лікарі з’ясували, що в результаті вибуху осколок влучив у хребет, знерухомивши ноги військового.

"Медики думали, що на те, аби чоловік зміг сидіти – підуть місяці. А він взяв і сів вже наступного дня після операції на хребті. І незабаром вже навіть ходив на милицях", – розповідають в лікарні. 

Наразі Назар проходить реабілітацію й щодня долає відстань у 4000 кроків. У мріях військового – повернутися до професії будівельника. 

Раніше ми розповідали, що у Львові медики 10 годин оперували військового, аби зберегти йому ногу. 

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