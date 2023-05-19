На свиню вдягнули намордник: у Краматорську родина до смерті морила голодом свійських тварин

У Краматорську родина морила голодом свійських тварин.
У результаті коза померла, а на свиню господарі вдягнули намордник, аби вона не вила від голоду, повідомляють в UAnimals.
Господарі тварин пояснили правоохоронцям, що все тому, що самі не мають що їсти.
До родини приїхали зоозахисники та правоохоронці й виявили на подвір'ї будинку прив'язану козу, яка через відсутність сил не могла піднятися.
|Фото: БФ "Друг"
"Вона лежала на землі знесилена, хоча зовсім поруч була трава, до якої вона не мала шансу дотягнутися через закороткий ланцюг.. Козу врятувати не змогли, вона померла", – повідомляють в організації.
У стайні знайшли дві худі свині, на одній з яких був одягнений намордник. Також, в будинку родини були закриті собака та півень.
|Фото: БФ "Друг"
Зоозахисниця Кіра Черкасова у коментарі "УП. Життя" розповіла, що до неї звернулися сусіди родини, після чого вона прибула на місце й викликала правоохоронців.
Господарі пояснили все тим, що "самі не мають що їсти", а тварини померли ніби то не від голоду, а від хвороб, каже жінка.
|Фото: БФ "Друг"
"Родина: він, вона і двоє дітей. Одна дитина живе окремо. Відомо, що будинок – не їхній. Власниця цього будинку з 2018 року проживає в Росії. Вона пустила родину в хату, щоб та не стояла порожньою", – розповідає Кіра.
За її словами, вилучити тварин не можливо, тому свиня, собака та півень залишилися в родині.
В UAnimals повідомляють, що на господарів тварин склали адміністративний протокол, який передбачає штраф до 5100 грн.
Також організація подала ще одну заяву в поліцію від свого імені.
Раніше ми розповідали, чи потрібен Україні зоозахист (спойлер: так) і для чого він.
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