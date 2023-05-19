Кохання на війні: у Запоріжжі українка одружилася з військовим з Англії

У Запоріжжі утворилась нова інтернаціональна родина волонтерів – військовий Джеймс Капріні з Англії одружився з українкою Наталією Ісаковою.
Чоловік приїхав до України, щоб долучитися до лав інтернаціонального батальйону, повідомляють в міністерстві юстиції.
Але пізніше він зайнявся волонтерством і зустрів своє кохання.
Наталія Ісакова у коментарі "УП. Життя" розповіла, що після початку повномасштабного вторгнення на деякий час із дітьми переїхала жити до Львова.
|Фото: Джеймс Капріні
Там 15 травня минулого року вона зустріла Джеймса, який вперше приїхав в Україну, щоб протистояти російській агресії на фронті.
"Джимі воював у різних країнах: Африці, Сирії… Пізніше він почав волонтерити і я захотіла доєднатися. У підсумку ми разом зайнялися волонтерством", – мовить жінка.
|Фото: Джеймс Капріні
На початку літа пара разом повернулася до Запоріжжя.
"Я тоді розлучилася, адже була ще у відносинах. Мій колишній чоловік ще 3 роки тому поїхав у Польщу, тому все йшло до розлучення. Джиммі остаточно мене вкрав з родини", – сміється і додає жінка.
|Фото: Джеймс Капріні
Романтичні стосунки, розповідає Наталія, розвивалися дуже швидко, через деякий час чоловік зізнався у своїх почуттях й запропонував їй стати його дружиною.
"Я не одразу сприйняла це серйозно, але рік ми пробули пліч-о-пліч, ми постійно разом, тому зрештою вирішили одружитися. Джиммі буде залишатися в Україні до кінця війни та після неї", – каже Наталія.
У Мін’юсті зазначають, що за 4 місяці 2023 року укладено 1 366 шлюбів з іноземцями. Найбільше іноземців одружилося у Києві – 355 пар, на Одещині – 285 пар, а також по 78 пар у Львівській та Дніпропетровській областях.
|Фото: Мін'юст
За цей час в Україні уклали 86 шлюбів, де наречена і наречений – іноземні громадяни.
Раніше ми розповідали, як 3 гвардійські пари одружилися в один день.
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