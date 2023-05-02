Рада визначилася з місцем військового кладовища у Києві

Верховна Рада України підтримала законопроєкт щодо розміщення Національного військового меморіального кладовища у Дніпровському районі Києва.

Про це повідомили народний депутат України Ярослав Железняк та народна депутатка, голова підкомітету державних інвестиційних проєктів бюджетного комітету ВРУ Анна Пуртова.

Законопроєкт підтримали 322 парламентарі.

Реклама:

Як розповіла "Українській правді. Життя" Анна Пуртова, Національне військове меморіальне кладовище буде розташоване на Броварському проспекті Дніпровського району Києва, у місцевості Биківня.

"Наразі на вказану землю розробляється проєкт землеустрою. Частково це земля Дарницького лісопаркового господарства близько 10 га плюс 70 га землі, яка суміжна з заповідником "Биківнянські могили", та є його охоронною зоною", – каже народна депутатка.

Схематичне зонування НВМК

Утім, точна площа стане відома після розробки та погодження проєкту землеустрою.

За словами Анни Пуртової, на дев’ятий рік війни питання про гідне місце поховання та вшанування загиблих воїнів дуже актуальне у суспільстві, зокрема, серед сімей загиблих захисників.

"Колби з прахом стоять у родин місяцями, і вони все чекають. Раніше розглядалася пропозиція щодо створення військового кладовища на Лисій горі. Але у громадськості вона підтримки не знайшла. Тому тепер ідеться про Биківню", – говорить Анна Пуртова.

Вона зазначила, що здійснити поховання та гідне вшанування пам’яті полеглих захисників та захисниць можна буде вже восени 2023 року.

Реклама:

"Передбачається передача у користування та зміна цільового призначення земельних ділянок державної та комунальної власності для розміщення кладовища. Наразі головне: швидко дати практичну можливість поховати полеглих. Це наш спільний біль. Це буде найменша реальна вдячність замість тисячі слів", – каже народна депутатка.

Заповідник "Биківнянські могили" є найбільшим в Україні місцем поховання жертв масових політичних репресій 1937-1941 років. Територія заповідника складає майже 239 га. У Биківнянських похованнях знайшли свій останній притулок представники всіх соціальних прошарків українського суспільства: від робітників і селян до інтелектуальної еліти (науковці, письменники, митці).

Нагадаємо, раніше планувалося розмістити військовий цвинтар на Лисій горі. Однак через протести громадськості влада вирішила знайти інше місце для військового кладовища.