Джукі, Ірбіс, Антей та Одін: чотирилапі "гвардійці" отримали нагороди за віддану службу

В умовах війни не лише люди стоять на захисті країни, але й тварини. Так, чотирьох службових собак Джукі, Ірбіс, Антей та Одін нагородили медалями "За віддану службу".

Вони належать до Східного оперативно-територіального об'єднання, повідомили в Національній Гвардії України.

"У складні часи війни, коли безпека нації знаходиться під загрозою, кожен ресурс і зусилля стають надзвичайно важливими. Кінологи Національної гвардії та їхні чотирилапі помічники є одними з найефективніших засобів підтримки безпеки", – заначили у Нацгвардії.

Хвостаті службовці виконують важливі завдання: шукають заборонені предмети, людей та допомагають у розмінуванні, виявленні злочинців.

Службові собаки. Фото: Нацгвардія

Ці чотири собаки виявили:

понад 35 гранат;

близько 2000 патронів;

2 кг тротилу;

пістолет ПМ з набоями;

автомат Калашнікова;

6 осколкових гранатометних зарядів.

Харківських службових собак евакуювали через повномасштабне вторгнення. Адже росіяни на початку березня 2022 року скинули на військову частину, де тренували службових собак, 4 авіаціні бомби.

"Обійми" з вихованцями

"Це був шок для наших вихованців. Задля безпеки ми евакуювали собак у західні регіони України", – розповідає кінолог Анатолій.

Понад рік кінологи провели у розлуці зі своїми чотирилапими вихованцями.

Нагородження службових собак

"Безумовно, впізнали вони нас – ви би бачили це виляння хвостів!", – ділиться враженнями кінолог Сергій.

Після радісної зустрічі кінологи почали відновлювати навички своїх вихованців.

Тренування собак Нацгвардії

На Одещині також нагородили німецьку вівчарку Кіру відомчою відзнакою – медаллю "За віддану службу" ІІІ ступеня – та гвардійців-кінологів.

Нагадаємо, у грудні 2022 року ще одна чотирилапа нацгвардійка Ніка отримала медаль за розшук дитини.