Джукі, Ірбіс, Антей та Одін: чотирилапі "гвардійці" отримали нагороди за віддану службу

В умовах війни не лише люди стоять на захисті країни, але й тварини. Так, чотирьох службових собак Джукі, Ірбіс, Антей та Одін нагородили медалями "За віддану службу".
Вони належать до Східного оперативно-територіального об'єднання, повідомили в Національній Гвардії України.
"У складні часи війни, коли безпека нації знаходиться під загрозою, кожен ресурс і зусилля стають надзвичайно важливими. Кінологи Національної гвардії та їхні чотирилапі помічники є одними з найефективніших засобів підтримки безпеки", – заначили у Нацгвардії.
Хвостаті службовці виконують важливі завдання: шукають заборонені предмети, людей та допомагають у розмінуванні, виявленні злочинців.
|Службові собаки. Фото: Нацгвардія
Ці чотири собаки виявили:
- понад 35 гранат;
- близько 2000 патронів;
- 2 кг тротилу;
- пістолет ПМ з набоями;
- автомат Калашнікова;
- 6 осколкових гранатометних зарядів.
Харківських службових собак евакуювали через повномасштабне вторгнення. Адже росіяни на початку березня 2022 року скинули на військову частину, де тренували службових собак, 4 авіаціні бомби.
|"Обійми" з вихованцями
"Це був шок для наших вихованців. Задля безпеки ми евакуювали собак у західні регіони України", – розповідає кінолог Анатолій.
Понад рік кінологи провели у розлуці зі своїми чотирилапими вихованцями.
|Нагородження службових собак
"Безумовно, впізнали вони нас – ви би бачили це виляння хвостів!", – ділиться враженнями кінолог Сергій.
Після радісної зустрічі кінологи почали відновлювати навички своїх вихованців.
|Тренування собак Нацгвардії
На Одещині також нагородили німецьку вівчарку Кіру відомчою відзнакою – медаллю "За віддану службу" ІІІ ступеня – та гвардійців-кінологів.
Нагадаємо, у грудні 2022 року ще одна чотирилапа нацгвардійка Ніка отримала медаль за розшук дитини.
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