Нацгвардійська вівчарка Ніка отримала медаль за розшук дитини. ФОТО

Нацгвардійська службова вівчарка Ніка отримала медаль "За віддану службу" III ступеня після того, як розшукала дитину.

Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.

Чотирилапу нацгвардійку нагородили відзнакою за успішний розшук хлопчика, який, відійшовши від свого села, заблукав у Горохівському районі на Волині.

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Як розповідає гвардієць-кінолог Денис, того ранку йому довелося йти за Нікою по сліду близько 8 кілометрів. Собака взяла слід одразу, однак не все йшло за планом, зізнається військовий.

"У процесі пошуку виникли труднощі, бо хлопчик частину шляху йшов по залізничній колії, на якій запах погано зберігається і слід губиться. Врешті собака таки знайшла хлопчика, наляканого і змерзлого, в очереті біля озера", – розповідає Денис.

Вівчарка Ніка розшукала дитину, що загубилася на Волині. Фото: Нацгвардія

Гвардієць зізнається – історія його знайомства з Нікою – це дружба з першого погляду. Одного дня, сім років тому, коли Денис служив у роті з конвоювання до нього підвели молоду службову вівчарку. Собака одразу поклала мордочку йому на коліна.

Як розповідають у Нацгвардії, Денис у ту мить вирішив перекваліфікуватися, щоб стати кінологом. Для цього йому довелося пройти відповідне навчання. Це було ще у 2015 році. З тих пір Денис і чотирилапа гвардійка служать разом.

Фото: Нацгвардія

Ніка спеціалізується на розшуку людей і патрулюванні. У Нацгвардії визнають, що ця собака – одна з найбільш досвідчених у кінологічному взводі волинських гвардійців.

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"Собаки, як і люди, мають різні типи темпераменту. Ніка – сангвінік. Вона врівноважена, життєрадісна і товариська", – розповідає Денис про свою чотирилапу напарницю.

Нагадаємо, українські кінологи показали, як тренують собак-рятувальників у Навчальному кінологічному центрі ДСНС.