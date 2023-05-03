"Неймовірно грайливий": Резніков показав робота-собаку, який розміновує українські землі

Міністр оборони Олексій Резніков показав робота-собаку, якого використовують для гуманітарних місій.

Зокрема, "пса" залучають до розмінування територій, розповів Резніков.

Робот вміє імітувати поведінку справжніх собак – на відеоролику робот грайливо присідає на передні та задні "лапи", а міністр сидить навпроти та каже йому "паляниця".

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"До речі, "песик" окрім іншого, неймовірно грайливий", – зауважив міністр.

На думку Резнікова, українці "дійсно просунулися" у напрямку передових розробок, безпілотних технологій та автоматизованій системі керування.

За його словами, нині сучасні креативні рішення "народжуються і в гаражах", як колись починали "бізнес-гіганти" розробники Стів Джобс, Стів Возняк та Білл Гейтс.

Роботизований собака-розміновувач та міністр оборони Олексій Резніков. Скрін з відео

На відео також можна побачити роботу розвідувального та ударного дрону, які досягають швидкості 150-170 км/год.

"Важливими є не тільки бойові завдання. Рятувальні операції, гуманітарне розмінування – це все вбереже життя українців", – додав Олексій Резніков.

Раніше ми розповідали, як пес-рятівник, який кілька годин шукав людей в Умані, заснув на завалі.

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