Джорджтаунський університет запросив доньку Навального виступати на випускному: студенти протестують

Джорджтаунський університет запросив доньку ув’язненого російського "опозиціонера" Олексія Навального виступити на випускному 2023 року.

22-річна Даша Навальна, яка вчиться на бакалавраті з психології у Стенфордському університеті, мала стати одним зі спікерів під час церемонії вручення дипломів у "Школі дипломатичної служби" Джорджтауну.

Росіянку запросили розповісти випускникам про свободу слова, однак студентство виступило проти, повідомляє Politico.

Студенти написали адміністрації вишу низку листів, а також підписали петицію з протестом проти виступу "хорошої росіянки".

Підписанти згадали, як у 2014 року Навальний заявляв, що не поверне Крим Україні.

"У 2008 році Навальний рішуче підтримав російське вторгнення в Грузію і використовував дегуманізуючу ксенофобську риторику стосовно грузинів. Бути проти Путіна – не означає бути продемократичним, антивоєнним і ліберальним лідером", – додають у петиції.

Фото: JULIEN WARNAND/ GettyImages

Даша Навальна і раніше отримувала міжнародну платформу для виступів про ситуацію в Росії, але жодного разу не згадала про війну в Україні, зокрема у промові на церемонії вручення "Оскара", йдеться у зверненні.

Також студенти нарікали на те, що Олексій Навальний називав іммігрантів "тарганами" і використовував "гомофобний слюр".

"Промова на випускній церемонії має зламати авторитарні наративи і надати голос тим, хто ніколи не ставив під сумнів територіальну цілісність і не допускав дегуманізуючих висловлювань про сусідні країни.

Слава не повинна підміняти досвід. Відсутність у пані Навальної заслуг, значущого досвіду, внеску в дипломатичну службу і міжнародні справи робить її кандидатуру недоречною", – додали студенти.

Проти спікерки виступили також українські та грузинські студенти. Українка Ірина Тяско сказала журналістам, що сподівається колись працювати в українському парламенті, тож фото з російським політичним діячем може зашкодити її майбутньому.

"Минулого року вони тиснули руку Блінкену, який виступав з промовою. Я маю потиснути їй руку? Я не збираюся цього робити, навіть якщо доведеться", –заявила дівчина.

Утім, в університеті заявили, що не планують виключати Дашу з програми.

"Ми не відмовляємо спікерам в кампусі Джорджтауна і не відмовляємо спікерів від виступів. Ми повідомляємо спікерам, коли студенти висловлюють занепокоєння, щоб вони могли взяти їх до уваги", – сказав декан School of Foreign Service Джоел Хеллман.

В університеті повідомили, що Даша та інші спікери не будуть тиснути руки студентам.

Однак донька Навального буде сидіти в першому ряду разом з двома іншими спікерами.

Нагадаємо, Даша Навальна живе у США та вивчає психологію у Стенфордському університеті – попри війну РФ в Україні вона отримує визнання за "опозиційність" батька.

У березні її разом з матір’ю та братом запросили на церемонію "Оскар" – цьогоріч кінопремію отримав документальний фільм про Олексія Навального, тож його сім’я піднялася на сцену, щоб отримати статуетку.