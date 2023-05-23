У Києві затримали літнього чоловіка, який намагався вбити свою дружину сокирою

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
5741
23 травня 2023

У Києві затримали чоловіка, який під час конфлікту з дружиною завдав їй декілька ударів сокирою по голові.  

Потерпілу із відкритою черепно-мозковою травмою доставили до лікарні, повідомляють в поліції Києва. 

До правоохоронців надійшло повідомлення від медиків про те, що у квартирі лежить жінка з пораненням голови. 

На місці правоохоронці затримали чоловіка, уродженця Вінницької області, який раніше не мав проблем із законом. 

Фото: Поліція Києва 

"Близько 13:40 у квартирі на вулиці Братів Малакових, чоловік під час сварки зі своєю дружиною взяв сокиру та наніс жінці декілька ударів по голові. Потерпілу із відкритою проникаючою черепно-мозковою травмою лікарі доставили до медичного закладу", – повідомив старший слідчий Шевченківського управління поліції Віталій Журба.  

Чоловіка затримали за статтею про замах на умисне вбивство. Йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. 

Речниця поліції Шевченківського району Києва Аня Зубрєва у коментарі "УП. Життя" уточнила, що інцидент у подружжі літніх людей трапився під час сімейної сварки.  

За словами речниці, потерпіла наразі перебуває в лікарні, загрози її життю немає. 

Раніше ми повідомляли, що у Києві затримали чоловіка, який через ревнощі бив та обпікав паяльником співмешканку.

Читайте також: Ґвалтував, бив кілька годин, підпалював ноги, проломив череп: 5 моторошних історій домашнього насильства


Реклама:


 2153
Суспільство

"Кнопка паніки" для жінок і робот-сортувальник: як українці відкривають бізнес у Данії і хто їм у цьому допомагає

Діана Кречетова
 10194
Суспільство

Товсті коти – це мило, але небезпечно. Як зрозуміти, що в улюбленця зайва вага

Олена Барсукова
 6074
КУЛЬТУРА

Жіночий вагон з Жаданом. Поет видає збірку віршів про залізницю і любов

Олена Лисенко

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED