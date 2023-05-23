У Києві затримали літнього чоловіка, який намагався вбити свою дружину сокирою

У Києві затримали чоловіка, який під час конфлікту з дружиною завдав їй декілька ударів сокирою по голові.
Потерпілу із відкритою черепно-мозковою травмою доставили до лікарні, повідомляють в поліції Києва.
До правоохоронців надійшло повідомлення від медиків про те, що у квартирі лежить жінка з пораненням голови.
На місці правоохоронці затримали чоловіка, уродженця Вінницької області, який раніше не мав проблем із законом.
|Фото: Поліція Києва
"Близько 13:40 у квартирі на вулиці Братів Малакових, чоловік під час сварки зі своєю дружиною взяв сокиру та наніс жінці декілька ударів по голові. Потерпілу із відкритою проникаючою черепно-мозковою травмою лікарі доставили до медичного закладу", – повідомив старший слідчий Шевченківського управління поліції Віталій Журба.
Чоловіка затримали за статтею про замах на умисне вбивство. Йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.
Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
Речниця поліції Шевченківського району Києва Аня Зубрєва у коментарі "УП. Життя" уточнила, що інцидент у подружжі літніх людей трапився під час сімейної сварки.
За словами речниці, потерпіла наразі перебуває в лікарні, загрози її життю немає.
Раніше ми повідомляли, що у Києві затримали чоловіка, який через ревнощі бив та обпікав паяльником співмешканку.
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