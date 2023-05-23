У Києві затримали чоловіків, які збували підроблені ліки для онкохворих

У Києві затримали двох чоловіків, яких підозрюють у продажі фальсифікованих препаратів для лікування онкології.

Підроблені ліки збували через інтернет та аптеку, повідомляють в Головному управлінні поліції Києва.

Правоохоронці затримали двох чоловіків 56-ти та 30-ти років, які через медичні сайти в інтернеті та аптеку, що належить одному з них, продавали медикаменти онкологічної групи без українського маркування.

Ціна однієї упаковки препарату становить 46 500 гривень.

Фото: Київська міська прокуратура

Підроблені ліки відправляли через поштові відділення або пропонували забрати у фармацевтичному магазині у Білій Церкві.

У Київській міській прокуратурі повідомили, що підроблені ліки до України надходили з-за кордону, після чого чоловіки збували їх у Києві та інших містах.

"За результатами дослідження зразків препарату виробником, встановлено, що він є фальсифікованим. Крім того, висновком експерта підтверджено, що упакування препарату не відповідає зразку оригінального лікарського засобу", – пишуть в прокуратурі.

Фото: ГУ НП в Києві

Під час обшуків у затриманих виявили значну кількість лікарських препаратів російського та білоруського виробництва, які вилучені з продажу на території Україні.

Фото: Київська міська прокуратура

Також правоохоронці вилучили значну кількість препаратів невідомого походження, чорнові записи, підроблені сертифікати, гроші, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Чоловіків затримали за статтею про фальсифікацію лікарських засобів.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Раніше ми розповідали, що СБУ викрила зловмисників, які ввозили і продавали онкопацієнтам фальшиві ліки проти раку.