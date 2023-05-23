У Києві затримали чоловіків, які збували підроблені ліки для онкохворих

У Києві затримали двох чоловіків, яких підозрюють у продажі фальсифікованих препаратів для лікування онкології.

Підроблені ліки збували через інтернет та аптеку, повідомляють в Головному управлінні поліції Києва.

Правоохоронці затримали двох чоловіків 56-ти та 30-ти років, які через медичні сайти в інтернеті та аптеку, що належить одному з них, продавали медикаменти онкологічної групи без українського маркування.

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Ціна однієї упаковки препарату становить 46 500 гривень.

Фото: Київська міська прокуратура

Підроблені ліки відправляли через поштові відділення або пропонували забрати у фармацевтичному магазині у Білій Церкві.

У Київській міській прокуратурі повідомили, що підроблені ліки до України надходили з-за кордону, після чого чоловіки збували їх у Києві та інших містах.

"За результатами дослідження зразків препарату виробником, встановлено, що він є фальсифікованим. Крім того, висновком експерта підтверджено, що упакування препарату не відповідає зразку оригінального лікарського засобу", – пишуть в прокуратурі.

Фото: ГУ НП в Києві

Під час обшуків у затриманих виявили значну кількість лікарських препаратів російського та білоруського виробництва, які вилучені з продажу на території Україні.

Фото: Київська міська прокуратура

Також правоохоронці вилучили значну кількість препаратів невідомого походження, чорнові записи, підроблені сертифікати, гроші, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

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Чоловіків затримали за статтею про фальсифікацію лікарських засобів.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Раніше ми розповідали, що СБУ викрила зловмисників, які ввозили і продавали онкопацієнтам фальшиві ліки проти раку.