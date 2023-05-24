Штучний інтелект показав персонажів Гаррі Поттера на службі в ЗСУ: Міноборони оцінило

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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24 травня 2023

У соцмережах за допомогою штучного інтелекту згенерували відео, на якому персонажі з всесвіту Гаррі Поттера "долучилися" до української армії.

Міністество оборони України поділилося роликом на офіційній сторінці у Twitter, а також позначило в дописі Джоан Роулінг – авторку книг про Гаррі Поттера.

"У світі літератури є багато персонажів, які мріють долучитися до #UAarmy – стати на сторону добра", – написали у відомстві.

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Ролик створив користувач @caton.lab. На відео головний герой Гаррі, його друзі, учні та викладачі школи магії Гоґвортс зображені у військовій формі.

Нагадаємо, британська письменниця Джоан Роулінг активно підтримує Україну у війні проти російських окупантів.

Торік вона виклала у вільний доступ безкоштовні електронні книги про Гаррі Поттера українською мовою.

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