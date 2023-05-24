Штучний інтелект показав персонажів Гаррі Поттера на службі в ЗСУ: Міноборони оцінило

У соцмережах за допомогою штучного інтелекту згенерували відео, на якому персонажі з всесвіту Гаррі Поттера "долучилися" до української армії.

Міністество оборони України поділилося роликом на офіційній сторінці у Twitter, а також позначило в дописі Джоан Роулінг – авторку книг про Гаррі Поттера.

"У світі літератури є багато персонажів, які мріють долучитися до #UAarmy – стати на сторону добра", – написали у відомстві.

Ролик створив користувач @caton.lab. На відео головний герой Гаррі, його друзі, учні та викладачі школи магії Гоґвортс зображені у військовій формі.

There are many characters in the world of literature who dream of joining the #UAarmy - the side of good.@jk_rowling



AI by @caton.lab pic.twitter.com/Reblg8gOZ4 — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 23, 2023

Нагадаємо, британська письменниця Джоан Роулінг активно підтримує Україну у війні проти російських окупантів.

Торік вона виклала у вільний доступ безкоштовні електронні книги про Гаррі Поттера українською мовою.