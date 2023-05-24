19 загиблих: у Гаяні школярка підпалила гуртожиток, бо в неї забрали телефон

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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24 травня 2023

У Гаяні, що в Південній Америці, 19 людей загинули від пожежі у гуртожитку школи-інтернату.

Слідчі вважають, що смертельну пожежу влаштувала учениця, розлючена тим, що у неї відібрали мобільний телефон, повідомляє AP News.

Раніше 14-річну студентку покарали у школі за стосунки зі старшим за неї чоловіком, заявив радник з питань національної безпеки Джеральд Гувейя. 

Дівчина нібито погрожувала підпалити гуртожиток, а потім влаштувала пожежу у ванній кімнаті, сказав Гувейя.

Пожежа охопила всю будівлю, яка була частково дерев'яною. На той момент у гуртожитку перебувало 57 учнів.

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"Вона зробила це з любові до них. Вона відчувала, що мусила це зробити, тому що багато хто з них залишає будівлю вночі, щоб спілкуватися.

Це дуже сумна ситуація, але держава збирається працювати зі студентами та їхніми сім'ями, щоб надати їм всю необхідну підтримку", – сказав Джеральд Гувейя у коментарі Associated Press. 

Уцілілі дівчата розповіли, що прокинулися посеред ночі від криків. Двері та вікна були замкнені, тому учениці опинилися в пастці. 

19 людей загинули, а 9 потерпілих перебувають у лікарні. 

Усі жертви пожежі, окрім однієї, були представницями корінних народів у віці від 12 до 18 років з віддалених сіл. 

Також у пожежі загинув п'ятирічний син керівниці гуртожитку. Жінка в паніці не змогла знайти ключ, щоб відімкнути будівлю та визволити дітей. 

Підозрювана у підпалі школярка отримала опіки й також була госпіталізована. 

Школярку планують виписати з лікарні цього тижня і утримувати у в'язниці для неповнолітніх. Також уряд планує висунути звинувачення проти чоловіка, з яким підозрювана мала стосунки, оскільки їй ще немає 16 років.

США направить до Гаяни групи американських криміналістів та інших експертів для допомоги в розслідуванні. 

З 23 травня у Гаяні оголошено триденну жалобу. Мешканці корінної громади в Гайані, де проживало багато загиблих дівчат, протестують через погані заходи безпеки у школі.

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