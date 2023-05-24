19 загиблих: у Гаяні школярка підпалила гуртожиток, бо в неї забрали телефон

У Гаяні, що в Південній Америці, 19 людей загинули від пожежі у гуртожитку школи-інтернату.

Слідчі вважають, що смертельну пожежу влаштувала учениця, розлючена тим, що у неї відібрали мобільний телефон, повідомляє AP News.

Раніше 14-річну студентку покарали у школі за стосунки зі старшим за неї чоловіком, заявив радник з питань національної безпеки Джеральд Гувейя.

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Дівчина нібито погрожувала підпалити гуртожиток, а потім влаштувала пожежу у ванній кімнаті, сказав Гувейя.

Пожежа охопила всю будівлю, яка була частково дерев'яною. На той момент у гуртожитку перебувало 57 учнів.

"Вона зробила це з любові до них. Вона відчувала, що мусила це зробити, тому що багато хто з них залишає будівлю вночі, щоб спілкуватися.

Це дуже сумна ситуація, але держава збирається працювати зі студентами та їхніми сім'ями, щоб надати їм всю необхідну підтримку", – сказав Джеральд Гувейя у коментарі Associated Press.

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UPDATE: Fire Investigators have revealed that the fire which claimed the lives of 19 girls at a dorm in Mahdia, Guyana, was deliberately set by one of the teenage girls who lived in the facility. 13 of 19 victims burnt beyond recognition. pic.twitter.com/BcDEJS3geU — Gordon Moseley 🇬🇾 (@gomoseley) May 22, 2023

Уцілілі дівчата розповіли, що прокинулися посеред ночі від криків. Двері та вікна були замкнені, тому учениці опинилися в пастці.

19 людей загинули, а 9 потерпілих перебувають у лікарні.

Усі жертви пожежі, окрім однієї, були представницями корінних народів у віці від 12 до 18 років з віддалених сіл.

Також у пожежі загинув п'ятирічний син керівниці гуртожитку. Жінка в паніці не змогла знайти ключ, щоб відімкнути будівлю та визволити дітей.

Підозрювана у підпалі школярка отримала опіки й також була госпіталізована.

Школярку планують виписати з лікарні цього тижня і утримувати у в'язниці для неповнолітніх. Також уряд планує висунути звинувачення проти чоловіка, з яким підозрювана мала стосунки, оскільки їй ще немає 16 років.

США направить до Гаяни групи американських криміналістів та інших експертів для допомоги в розслідуванні.

Residents of an Indigenous community in Guyana where many of the children who died in the dorm fire lived, protested this morning over the poor safety of the facility. 19 Children lost their lives in the late night fire. Many of them were trapped by locked grill doors & windows pic.twitter.com/OHUwFHNixZ — Gordon Moseley 🇬🇾 (@gomoseley) May 22, 2023

З 23 травня у Гаяні оголошено триденну жалобу. Мешканці корінної громади в Гайані, де проживало багато загиблих дівчат, протестують через погані заходи безпеки у школі.