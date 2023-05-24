Шестиметрова щелепа. Полярники розповіли, як досліджують гігантський скелет синього кита. ФОТО

Українські полярники разом з Інститутом зоології НАН України проводять дослідження велетенського скелета синього кита.

Скелет розміщений на острові Расмуссен в районі антарктичної станції "Академік Вернадський".

Він є одним з найбільших скелетів синього кита у світі, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

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"Уявіть собі: довжина тіла кита з острова Расмуссен, а це доросла самка, становить до 27 м (це висота 9-поверхового будинку!!!), а вага – від 130 тонн", – кажуть полярники.

Лише нижня щелепа кита – видовжена і трохи викривлена кістка – має довжину 5-6 метрів.

Вчені змогли реконструювати точні розміри цього антарктичного велетня, створивши тривимірну реконструкцію кістки щелепи за допомогою метода фотограмметрії.

Модель складається з набору фотографій, зроблених з різних ракурсів. Зйомку об'єкта з близької відстані та загальні плани з дрона забезпечив біолог 27-ї та 28-ї УАЕ та фотограф Сергій Глотов.

"І ось які результати були отримані. Представляємо невелику тривимірну діораму, що містить нижню щелепу кита та оточуючі об'єкти.

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Її створив Світозар Давиденко – науковець з Інституту зоології. Як зазначили самі зоологи, останнє фото з набору, використаного для створення моделі, тут надане для масштабу", – кажуть полярники.

Далі вчені проведуть масштабування моделі та віртуальне "склеювання" кістки для точного визначення повної довжини кита, а далі й інших його особливостей.

Полярники кажуть, що синій кит сильно постраждав від китобійного промислу в ХХ столітті, тому популяція цих ссавців дуже мала.

Наразі чисельність синього кита оцінюють у 10-25 тисяч особин, що становить лише 3-11% від чисельності китів 1911 року.

"Дослідження, якими були ці кити до китобійного промислу, за їхніми рештками є дуже цінними, адже дозволяють "реконструювати" минуле цих унікальних тварин і через нього забезпечити їм відтворення і краще майбутнє", – кажуть дослідники.

Нагадаємо, раніше на аукціоні в Цюриху продали скелет тиранозавра за 6 млн доларів.