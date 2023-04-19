На аукціоні в Цюриху продали скелет тиранозавра за 6 млн доларів. ФОТО

У Швейцарії на аукціоні продали скелет гігантського тиранозавра – ця істота жила на Землі 67 мільйонів років тому.

Скелет Ті-рекса пішов з молотка за 5,5 мільйонів швейцарських франків (6,13 мільйонів доларів), повідомляє Reuters.

TRX-293 TRINITY – це композитний скелет з 293 кісток трьох різних тиранозаврів, знайдених між 2008 і 2023 роками в американських штатах Монтана і Вайомінг. Він має висоту 3,9 метра і довжину 11,6 метра.

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Більше половини кісток скелета є оригінальними. Решта – замінники, виготовлені з гіпсу та зліпків з епоксидної смоли.

Фото: Koller Auctions/SWNS

Скелет тиранозавра продав найбільший аукціонний дім Швейцарії Koller Auctions.

Невідомий покупець запропонував переможну ставку в 4,8 мільйона швейцарських франків, але загальна ціна була вищою з урахуванням премії покупця та комісії Koller Auctions.

Це був перший випадок в Європі і третій у світі, коли цілий скелет тиранозавра виставили на аукціон.

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Скелети двох інших Ті-рексів під назвою Sue і Stan, знайдені в Північній Америці, були продані за $8,4 млн і $31 млн відповідно у 1998 і 2020 роках.

Скелет тиранозавра пішов з молотка за понад 6 млн доларів у Цюриху

Нагадаємо, раніше в Аргентині знайшли рештки маленького динозавра, який важив як домашній кіт. А в Китаї знайшли рештки птаха з черепом, як у тиранозавра.