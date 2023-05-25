ПЦУ звернеться до уряду з проханням перенести День захисників і захисниць

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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25 травня 2023

Православна церква України звернеться до уряду з проханням про зміну дати державного вихідного.

Йдеться про День захисників та захисниць, який відзначають на Покрову Пресвятої Богородиці 14 жовтня. Але за схваленим ПЦУ новоюліанським календарем це свято припадатиме на 1 жовтня.

Про це заявив митрополит Переяславський і Вишневський Олександр в інтервʼю "Радіо Свобода"

"Моя була ініціатива звернутися до органів державної влади відповідних, у чиїй компетенції це перебуває, про врегулювання цього питання, згідно з церковним календарем за новим стилем, як ми його називаємо, відповідно тих свят, які до нього прив’язані. А це Покрова і День Державності. 

Фактично це тільки два свята, які ми відзначаємо спільно з державою, які збігаються з церковними святами. А Різдво 25 грудня – воно і так уже було оголошене державою вихідним днем", – відзначив митрополит Олександр.

 Ілюстративне фото: joyfull/Depositphotos

День Української Державності – державне свято, але не вихідний день. Його відзначають щороку 28 липня, у День хрещення Київської Русі-України.

Нагадаємо, у лютому ПЦУ заявляли, що подумають над переходом на новоюліанський календар. У травні мали повідомити остаточне рішення.

Разом із тим наприкінці 2022 року ПЦУ дозволила парафіянам святкувати Різдво 25 грудня. 

Згодом у "Дії" створили опитування, в якому 44% проголосували за перенесення святкування Різдва з січня на кінець грудня.

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