На аукціон виставили фрагмент київського скляного мосту, який витримав ракетний удар

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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25 травня 2023

На благодійний аукціон на платформі Prozorro виставили шматок скла з пішохідно-велосипедного мосту в Києві, який витримав ракетну атаку.

Про це йдеться на сайті закупівель.

Аукціон відбудеться 2 червня Стартова ціна лота – 10 тисяч грн.

"Цей фрагмент – символ стійкості Києва та всієї України, яка встояла та переможе", – наголосили у Prozorro.

 Шматок скляної конструкції мосту

Шматочок мосту розміром 10*3,5 см помістили у скляний захисний короб та додали підсвітку. Загалом виготовили 100 сувенірів.

Усі кошти з продажів на аукціоні скерують на забезпечення окремого стрілецького батальйону міста Києва, який зараз боронить незалежність України на передовій.

 Сувенір з незламного мосту

Нагадаємо, що російська ракета влучила поруч із мостом 10 жовтня під час масованого обстрілу столиці. 

Попри майже влучання, опорні конструкції витримали. У соцмережах жартували, що міст Кличка – вистояв, а кримський – ні. Уламки ракети пошкодили лише оглядові панелі. На відновлення знадобилось лише 2 місяці. 

Пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз відкрили 26 травня 2019 року. Перехід об'єднав велику туристичну зону, яка тягнеться від Контрактової площі, з Печерськом, створивши єдиний пішохідний маршрут. 

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