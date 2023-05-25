На аукціон виставили фрагмент київського скляного мосту, який витримав ракетний удар

На благодійний аукціон на платформі Prozorro виставили шматок скла з пішохідно-велосипедного мосту в Києві, який витримав ракетну атаку.
Про це йдеться на сайті закупівель.
Аукціон відбудеться 2 червня Стартова ціна лота – 10 тисяч грн.
"Цей фрагмент – символ стійкості Києва та всієї України, яка встояла та переможе", – наголосили у Prozorro.
|Шматок скляної конструкції мосту
Шматочок мосту розміром 10*3,5 см помістили у скляний захисний короб та додали підсвітку. Загалом виготовили 100 сувенірів.
Усі кошти з продажів на аукціоні скерують на забезпечення окремого стрілецького батальйону міста Києва, який зараз боронить незалежність України на передовій.
|Сувенір з незламного мосту
Нагадаємо, що російська ракета влучила поруч із мостом 10 жовтня під час масованого обстрілу столиці.
Попри майже влучання, опорні конструкції витримали. У соцмережах жартували, що міст Кличка – вистояв, а кримський – ні. Уламки ракети пошкодили лише оглядові панелі. На відновлення знадобилось лише 2 місяці.
Пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз відкрили 26 травня 2019 року. Перехід об'єднав велику туристичну зону, яка тягнеться від Контрактової площі, з Печерськом, створивши єдиний пішохідний маршрут.
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