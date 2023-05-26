Учень впав у водоспад: львівську вчительку звільнили від кримінальної відповідальності

45-річну вчительку Людмилу Гребень, яку судили через смерть шестикласника на екскурсії, звільнили від кримінальної відповідальності.

Сколівський районний суд відпустив жінку на поруки трудового колективу Львівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 82 за декількох умов.

"Суд ухвалив клопотання трудового колективу Львівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 82 Львівської міської ради Львівської області – задовольнити.

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(Вчительку) звільнити від кримінальної відповідальності …у зв`язку з передачею її на поруки трудового колективу Львівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 82 Львівської міської ради Львівської області строком на 1 рік", – йдеться в ухвалі.

Протягом 1 року з дня передачі Людмили Гребень на поруки вчителька має виправдати довіру трудового колективу, не ухилятись від заходів виховного характеру та не порушувати громадського порядку.

Якщо жінка порушить умови передачі на поруки, її буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, 2 роки тому педагога звинуватили у неналежному виконанні обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей (ст 137 ч. 2 ККУ).

Учень 6 класу Артем Прадєд-Янчак послизнувся і впав у водоспад під час екскурсії у нацпарку "Сколівські Бескиди".

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Хлопчик підійшов до води надто близько, а після падіння у водоспад отримав травму, несумісну з життям.

Людмила Гребень була класною керівницею школяра та супроводжувала дітей на екскурсії 2 червня 2021 року.

Після трагедії жінка отримала серцевий напад, і проти неї відкрили кримінальне провадження.

За статтею 137 Кримінального кодексу вчительці загрожувало обмеження або позбавлення волі від 3 до 5 років.

Зрештою, Людмилу Гребень відпустили на поруки – рішення суду вже набуло чинності.