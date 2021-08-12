Загибель хлопчика на екскурсії: в його смерті офіційно звинуватили вчительку

45-річну вчительку Людмилу Гребень офіційно звинуватили у смерті шестикласника Артема Прадєда-Янчака, який загинув під час екскурсії на водоспаді на Львівщині.

Вчителька супроводжувала школярів під час прогулянки та була класною керівницею хлопчика.

Обвинувальний акт щодо жінки направили до Сколівського районного суду, повідомляє Zaxid.net.

Вчительку звинувачують у неналежному виконанні обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей (ст 137 ч. 2 ККУ).

Їй загрожує обмеження або позбавлення волі від трьох до п'яти років.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, 2 червня під час екскурсії у Стрийському районі Львівської області загинув учень 6 класу зі Львова.

Хлопчик підійшов близько до водоспаду, послизнувся і впав у воду, отримавши травму, несумісну з життям. Життя дитини врятувати не вдалося.

Згодом у класної керівниці загиблого школяра трапився серцевий напад.

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