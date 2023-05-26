Британська пара витратила $250 000, щоб прибрати з будинку мурал Бенксі

Британське подружжя витратило майже 250 тисяч доларів, щоб прибрати мурал художника Бенксі зі своєї стіни через "надзвичайно стресовий" догляд за ним.
У 2021 році Бенксі намалював 6-метрову чайку на стіні будинку у місті Лоустофт, графство Саффолк, повідомляє Art News та Artnet News.
Відтоді домовласники Гаррі та Гокеан Коутси потерпали від вандалів і були змушені платити за охорону та збереження чайки, витрачаючи майже 50 тисяч доларів на рік.
Видалення муралу коштувало близько чверті мільйона доларів.
"Спочатку це було просто неймовірно, але з розвитком подій це стало надзвичайно стресовим. Я не впевнений, що Бенксі усвідомлює непередбачувані наслідки для власників будинків. Якби ми могли повернути час назад, ми б це зробили", – сказав Гаррі Коутс в інтерв'ю The Times.
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|У 2021 році Бенксі намалював 6-метрову чайку на стіні будинку в Лоустофті
Хулігани намагалися зафарбувати мурал, а крадії відколювали фрагменти роботи, щоб продати їх на Facebook, від чого страждала і будівля, і її власники.
Після однієї з таких крадіжок подружжю довелося за власний кошт найняти охоронця, який би стежив за муралом вночі.
Зрештою, сім’я вирішила зняти 22-тонний мурал.
Подружжю Коутсів довелося перекривати дорогу і наймати 40-футовий кран – це коштувало у 200 тисяч фунтів стерлінгів (246 300 доларів).
Міська рада Лоустофта визнала, що подружжя має право вилучити роботу зі своєї власності, і що "роботи Бенксі, за своєю природою, не завжди можуть бути постійними об'єктами".
Місцевий арт-дилер Джон Брандлер хоче зберегти мурал у галереї чи музеї. А Коутси сподіваються продати картину, щоб відшкодувати свої витрати.
Нагадаємо, торік британський вуличний художник Бенксі створив сім муралів у різних місцях України, зокрема у Києві, Ірпені і Бородянці, Гостомелі.я
Однак гостомельський мурал зрізала група людей, за що їх затримала поліція.
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