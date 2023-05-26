Британська пара витратила $250 000, щоб прибрати з будинку мурал Бенксі

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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26 травня 2023

Британське подружжя витратило майже 250 тисяч доларів, щоб прибрати мурал художника Бенксі зі своєї стіни через "надзвичайно стресовий" догляд за ним.

У 2021 році Бенксі намалював 6-метрову чайку на стіні будинку у місті Лоустофт, графство Саффолк, повідомляє Art News та Artnet News.

Відтоді домовласники Гаррі та Гокеан Коутси потерпали від вандалів і були змушені платити за охорону та збереження чайки, витрачаючи майже 50 тисяч доларів на рік. 

Видалення муралу коштувало близько чверті мільйона доларів.

"Спочатку це було просто неймовірно, але з розвитком подій це стало надзвичайно стресовим. Я не впевнений, що Бенксі усвідомлює непередбачувані наслідки для власників будинків. Якби ми могли повернути час назад, ми б це зробили", – сказав Гаррі Коутс в інтерв'ю The Times.

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У 2021 році Бенксі намалював 6-метрову чайку на стіні будинку в Лоустофті

Хулігани намагалися зафарбувати мурал, а крадії відколювали фрагменти роботи, щоб продати їх на Facebook, від чого страждала і будівля, і її власники. 

Після однієї з таких крадіжок подружжю довелося за власний кошт найняти охоронця, який би стежив за муралом вночі. 

Зрештою, сім’я вирішила зняти 22-тонний мурал. 

Подружжю Коутсів довелося перекривати дорогу і наймати 40-футовий кран – це коштувало у 200 тисяч фунтів стерлінгів (246 300 доларів). 

Міська рада Лоустофта визнала, що подружжя має право вилучити роботу зі своєї власності, і що "роботи Бенксі, за своєю природою, не завжди можуть бути постійними об'єктами".

Місцевий арт-дилер Джон Брандлер хоче зберегти мурал у галереї чи музеї. А Коутси сподіваються продати картину, щоб відшкодувати свої витрати.

Нагадаємо, торік британський вуличний художник Бенксі створив сім муралів у різних місцях України, зокрема у Києві, Ірпені і Бородянці, Гостомелі.я

Однак гостомельський мурал зрізала група людей, за що їх затримала поліція.

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