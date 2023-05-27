Надсилав інтимні фото та заманював додому: у Києві затримали чоловіка за розбещення школярки

У Києві правоохоронці затримали 54-річноно місцевого жителя за домагання та розбещення 12-річної школярки, з якою вони познайомилися в інтернеті.

Наразі чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення, повідомляють в Головному управлінні Нацполіції Києва.

Правоохоронці встановили, що чоловік познайомився зі школяркою у соціальній мережі й почав спілкування із нею на відверті сексуальні теми.

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Під час спілкування киянин відправляв дівчинці фото та відео порнографічного характеру, а також чоловік запросив дитину до себе додому.

Чоловіка затримали "на гарячому", коли той виманив дитину на зустріч.

Наразі він перебуває під вартою без можливості внесення застави.

Киянину інкримінують порушення одразу трьох статей. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Раніше ми розповідали, що киянина, який під виглядом лікарки розбещував школярок у Львові, засудили до 8 років в'язниці.