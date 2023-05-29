"Непередбачувану ситуацію має обернути на свою користь": розвідники – про службу та підготовку новачків. ВІДЕО

Бути розвідником – це постійні тренування та самовдосконалення. Військовослужбовці бригади "Буревій" поділилися досвідом зі служби в умовах сучасної війни.
Розповіли про етапи підготовки у період навчання та про завдання, які стоять перед ними, повідомляють у Національній гвардії України.
"Розвідник – це людина, яка повинна бути трохи розумнішою за інших і будь-яку непередбачувану ситуацію обернути на свою користь", – каже командир роти розвідників з позивним Зброяр.
Він розповів про три етапи, які проходять розвідники під час підготовки:
- базовий курс
Це індивідуальне та колективне навчання, яке в кінцевому результаті, закріплюють на практиці під час змагань між різними підрозділами;
- тактична підготовка
Вона охоплює пересування зі зброєю та без неї за допомогою новітнього програмного забезпечення.
Також під час неї вчать володіти зброєю.
- заключний іспит
У підрозділі "Буревій", за словами Зброяра, – це ротні тактичні навчання, де відпрацьовуються дії малих технічних груп та технічних спеціальностей.
"Всі люди готуються по-максимуму і після того їх відправляють на передову", – зазначає заступник командира роти Скорпіон.
|Розвідник під час військової служби. Фото: Національна гвардія України
Він додає, що головна мета і ціль розвідників є наступною:
- спостереження за ворогом;
- засідка;
- наліт;
- пошук;
- розвідка боєм.
Остання, зазначає Скорпіон, застосовується, коли попередні методи не допомогли.
Нагадаємо, в Україні запустили безкоштовне онлайн-навчання з базової військової підготовки.
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