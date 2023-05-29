"Непередбачувану ситуацію має обернути на свою користь": розвідники – про службу та підготовку новачків. ВІДЕО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
8108
29 травня 2023

Бути розвідником – це постійні тренування та самовдосконалення. Військовослужбовці бригади "Буревій" поділилися досвідом зі служби в умовах сучасної війни.

Розповіли про етапи підготовки у період навчання та про завдання, які стоять перед ними, повідомляють у Національній гвардії України.

"Розвідник це людина, яка повинна бути трохи розумнішою за інших і будь-яку непередбачувану ситуацію обернути на свою користь", – каже командир роти розвідників з позивним Зброяр.

Реклама:

Він розповів про три етапи, які проходять розвідники під час підготовки:

  • базовий курс

Це індивідуальне та колективне навчання, яке в кінцевому результаті, закріплюють на практиці під час змагань між різними підрозділами;

  • тактична підготовка

Вона охоплює пересування зі зброєю та без неї за допомогою новітнього програмного забезпечення.

Також під час неї вчать володіти зброєю.

  • заключний іспит

У підрозділі "Буревій", за словами Зброяра, – це ротні тактичні навчання, де відпрацьовуються дії малих технічних груп та технічних спеціальностей.

"Всі люди готуються по-максимуму і після того їх відправляють на передову", – зазначає заступник командира роти Скорпіон.

Реклама:
 Розвідник під час військової служби. Фото: Національна гвардія України

Він додає, що головна мета і ціль розвідників є наступною:

  • спостереження за ворогом;
  • засідка;
  • наліт;
  • пошук;
  • розвідка боєм.

Остання, зазначає Скорпіон, застосовується, коли попередні методи не допомогли.

Нагадаємо, в Україні запустили безкоштовне онлайн-навчання з базової військової підготовки.  

Читайте також: Траншейна стопа, грибок та "зірвана" спина: які хвороби підстерігають військових на фронті


Реклама:


Реклама:
 8632
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 4435
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3471
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат