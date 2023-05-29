У Держслужбі з етнополітики та свободи совісті назвали причини переходу ПЦУ на новий календар

Переходу ПЦУ на новоюліанський календар передувало декілька причин. Вони стосуються як суто релігійного контексту, так і загальнокультурних звичаїв.

Про це повідомив голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський на брифінгу 29 травня.

Однією з причин переходу з григоріанського календаря є його неточність.

"Григоріанський календар накопичує відставання астрономічного. Зараз воно становить 13 днів, а згодом буде 14", – пояснює Єленський.

Наявність двох календарів створювала своєрідну "роздвоєність" для вірян.

"Дуже часто християнин поставав перед докором свого сумління, коли на День Незалежності України він мав постувати (Успенський піст – ред.), і на Новий рік він теж мав порушувати Різдвяний піст. Зараз це знімається", – сказав Єленський.

Він також визнав, що у людей може бути ностальгія за минулими святами. Однак, це нововведення, на його думку, може "зняти багато проблем для християнського сумління".

Крім того, перехід на новоюліанський календар дистанціює Україну від Росії.

Водночас голова Держетнополітики вважає, що повний перехід відбудеться не дуже швидко, бо вимагає часу та, ймовірно, зміни поколінь.

Віктор Єленський також прокоментував ситуацію щодо перенесення свята Дня захисників та захисниць. Він наголосив, що споконвіку це свято мало прив'язку не до дати, а саме до Покрови. Тому, на його думку, це "не має становити проблеми для українців".