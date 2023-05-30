На Хмельниччині чоловік протягнув вагітну корову за трактором і зґвалтував: поліція знайшла кривдника

На Хмельниччині зловмисник привʼязав вагітну корову до трактора, протягнув по землі та зґвалтував.

Злочин був скоєний у селищі Антоніни, повідомляє зоозахисна організація UAnimals та поліція Хмельницької області.

"У місцевій групі виклали фото тварини, яка лежить серед поля і не може підвестися – мовляв, може хтось її розшукує.

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Коли власники знайшли тварину, виявилося, що вона має численні травми", – кажуть зоозахисники.

Поліцейські вже встановили особу ймовірного порушника – це 22-річний житель сусіднього села.

"Хтось прив'язав корову до трактора, і вона бігла, поки не знесилилась і не впала. Шкіра обдерта, роги підірвані від ланцюга, на якому її тягнули.

Далі мабуть ланцюг порвався і тварина залишилась лежати", – написав син власниці корови.

Невдовзі у полі знайшли і покинутий трактор. Коли корову оглянув лікар, з'ясувалося, що вона зґвалтована.

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Також у тварини були вибиті зуби, тому вона не може їсти, а лише пʼє теплу воду.

"Ми приголомшені цією історією і зробимо все можливе, щоб допомогти тварині і покарати винних.

Ми вже сконтактували зі власниками корови та оплатимо її лікування", – кажуть у UAnimals.

Власниця корови Людмила розповіла УП. Життя, що тварина була вагітна і за півтора місяці мала телитися.

Після знущань у корови "перегоріло" молоко, але теля вона наразі не втратила.

"Стан здоровʼя незмінний. Вчора їй стало гірше і поки що запальний процес триває. Усі потрібні медичні процедури для неї проводять – вона на протизапальній терапії.

Хоче їсти, але не може, бо два зуби вибито, два хитаються. Багато пʼє, але через зуби холодного пити не може. Стоїть у хліві, тяжко лягає, не доїться. Через півтора місяці мала телитися – теля живе, рухається", – каже жінка.

Власники корови та зоозахисники написали кілька заяв до поліції – і правоохоронці знайшли підозрюваного.

"Вчора його затримали, був допит. Каже, що коли він у стані алкогольного спʼяніння, йому хочеться таке робити з тваринами. Він себе стримати не може, робить це вже не перший раз у своєму селі – не в тому населеному пункті, де ми проживаємо", – каже Людмила.

Жінка вимагає справедливого покарання для злочинця.

"Ми цього тільки й хочемо, щоб його справедливо покарали. Як така людина може жити серед суспільства? Він же становить небезпеку для інших", – каже власниця тварини.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці працюють над з’ясуванням усіх обставин події.

Нагадаємо, раніше у Малині на Житомирщині місцеві мешканці та зоозахисники врятували зґвалтовану собаку.