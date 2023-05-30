Лісовий не підписував меморандум з фондом, який просуває права ЛГБТ – у МОН спростували фейк

У соцмережах поширилась інформація, що міністр освіти і науки України Оксен Лісовий підписав меморандум з міжнародним фондом The Arcus Foundation, який займається боротьбою за "соціальну справедливість" та права ЛГБТ.
У псевдомеморандумі йшлося про впровадження гендерно чутливих методів навчання в освітній процес з метою створення "гендерно чутливого навчального простору без гендерних стереотипів і дискримінацій".
"Новина" з'явилася у Telegram-каналі Mediakiller без посилання на достовірне джерело. Її поширили на інших ресурсах, зокрема, на каналі студента КНУ імені Тараса Шевченка "Червоний губер".
У фейковому документі прописано, що "експерти" The Arcus Foundation будуть залучатися до навчання українських педагогів, а МОН нібито зобовʼязується забезпечити перші класи українських шкіл відповідною літературою та впроваджувати модулі з "гендерно-чутливого навчання".
|Обережно: ФЕЙК!
У Міністерстві освіти і науки офіційно спростували інформацію про меморандум з The Arcus Foundation та наголосили, що це фейк.
"Інформація про Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та The Arcus Foundation у Міністерстві освіти і науки відсутня. Департамент забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій Міністерства освіти і науки України не реєстрував такий меморандум.
Про усі співпраці міністерства ми повідомляємо на офіційному сайті та на наших сторінках в соцмережах", – відповіли у міністерстві.
Читайте також: Зеленський відповів на петицію про цивільні партнерстваРеклама:
|Насправді МОН не підписувало меморандум з The Arcus Foundation
Аби не поширювати фейки, МОН радить українцям звертатися до першоджерел і перевіряти їхню надійність.
"Розвиваймо інформаційну гігієну разом. Кожна наша реакція у соцмережах – внесок у формування реальності", – закликає МОН.
Нагадаємо, The Arcus Foundation – це приватний американський фонд, засновником якого є мільярдер і філантроп Джон Страйкер.
Організація має на меті "забезпечити процвітання ЛГБТК-спільноти" у світі, де "соціальна та екологічна справедливість є реальністю".
Також організація заснувала програму "Людиноподібні мавпи і Гіббони", в рамках якої вони опікуються приматами у неволі у США та 18 країнах Африки та Азії.
Судячи з інформації на сайті The Arcus Foundation, фонд видає гранти сотням організацій, які просувають "соціальну справедливість", борються за права ЛГБТ, опікуються довкіллям та, зокрема, збереженням приматів.
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