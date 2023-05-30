Лісовий не підписував меморандум з фондом, який просуває права ЛГБТ – у МОН спростували фейк

У соцмережах поширилась інформація, що міністр освіти і науки України Оксен Лісовий підписав меморандум з міжнародним фондом The Arcus Foundation, який займається боротьбою за "соціальну справедливість" та права ЛГБТ.

У псевдомеморандумі йшлося про впровадження гендерно чутливих методів навчання в освітній процес з метою створення "гендерно чутливого навчального простору без гендерних стереотипів і дискримінацій".

"Новина" з'явилася у Telegram-каналі Mediakiller без посилання на достовірне джерело. Її поширили на інших ресурсах, зокрема, на каналі студента КНУ імені Тараса Шевченка "Червоний губер".

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У фейковому документі прописано, що "експерти" The Arcus Foundation будуть залучатися до навчання українських педагогів, а МОН нібито зобовʼязується забезпечити перші класи українських шкіл відповідною літературою та впроваджувати модулі з "гендерно-чутливого навчання".

Обережно: ФЕЙК!

У Міністерстві освіти і науки офіційно спростували інформацію про меморандум з The Arcus Foundation та наголосили, що це фейк.

"Інформація про Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та The Arcus Foundation у Міністерстві освіти і науки відсутня. Департамент забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій Міністерства освіти і науки України не реєстрував такий меморандум.

Про усі співпраці міністерства ми повідомляємо на офіційному сайті та на наших сторінках в соцмережах", – відповіли у міністерстві.

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Насправді МОН не підписувало меморандум з The Arcus Foundation

Аби не поширювати фейки, МОН радить українцям звертатися до першоджерел і перевіряти їхню надійність.

"Розвиваймо інформаційну гігієну разом. Кожна наша реакція у соцмережах – внесок у формування реальності", – закликає МОН.

Нагадаємо, The Arcus Foundation – це приватний американський фонд, засновником якого є мільярдер і філантроп Джон Страйкер.

Організація має на меті "забезпечити процвітання ЛГБТК-спільноти" у світі, де "соціальна та екологічна справедливість є реальністю".

Також організація заснувала програму "Людиноподібні мавпи і Гіббони", в рамках якої вони опікуються приматами у неволі у США та 18 країнах Африки та Азії.

Судячи з інформації на сайті The Arcus Foundation, фонд видає гранти сотням організацій, які просувають "соціальну справедливість", борються за права ЛГБТ, опікуються довкіллям та, зокрема, збереженням приматів.