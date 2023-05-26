Зеленський відповів на петицію про цивільні партнерства

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про "реєстровані партнерства для одностатевих і різностатевих пар".

У петиції вимагають ухвалити законопроєкт № 9103 "Про інститут реєстрованих партнерств", внесений у парламент народною депутаткою Інною Совсун.

Звернення набрало 25 тисяч голосів у квітні 2023 року – тепер його розглянув глава держави.

"Долаючи важкі випробування, українська держава свідомо обрала рух назустріч європейським стандартам, основу яких складають три засадничі цінності Ради Європи – демократія, верховенство права та права людини.

Європейське право виходить з того, що повага та захист основоположних прав людини (передусім права на життя, свободу, особисту безпеку, заборона тортур, право на повагу до приватного та сімейного життя, заборона дискримінації) є основним обов’язком держави", – йдеться у відповіді Зеленського.

Водночас президент зауважив, шо "ефективне впровадження європейських стандартів прав людини вимагає належного розуміння їх принципів і доктринальних підходів" – як з боку органів публічної влади, так і з боку суспільства.

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"Розглядаючи влітку минулого року петицію щодо одностатевих шлюбів, я акцентував увагу на тому, що за Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка (стаття 51).

В умовах воєнного чи надзвичайного стану Конституція України не може бути змінена (стаття 157 Конституції України). Тож я звернувся до Кабінету Міністрів України з пропозицією опрацювати питання щодо запровадження інституту зареєстрованого цивільного партнерства", – пише президент.

Уряд доручив Міністерству юстиції розробити та подати до Кабміну законопроєкт про "усунення дискримінаційних положень", які можуть порушувати майнові та немайнові права партнерів, що не перебувають у шлюбі, запровадження інституту зареєстрованого цивільного партнерства.

"Міністерство юстиції України наразі працює над комплексним законодавчим запровадженням інституту цивільного партнерства з визначенням правових засад, порядку і наслідків його державної реєстрації, а також правового статусу й особистих немайнових та майнових прав і обов’язків партнерів з урахуванням особливостей вже наявних правових інститутів", – відповів Зеленський.

Законопроєкт № 9103 "Про інститут реєстрованих партнерств" наразі перебуває на розгляді Комітету ВР з питань правової політики.

Зеленський каже, що до низки положень цього законопроєкту висловлені зауваження та пропозиції від профільних комітетів й уповноважених органів державної влади.

Ці положення потребують доопрацювання задля забезпечення ефективності функціонування відповідного інституту.

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України.

Рішення ВР ухвалюються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування, яке здійснюється народним депутатом особисто.

Тому Володимир Зеленський звернувся до Голови Верховної Ради з проханням "розглянути порушене в електронній петиції питання".

"З огляду на те, що відповідно до статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, з аналогічним листом я звернувся до Прем’єр-міністра України.

Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції поінформують Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України", – відповів президент.

Нагадаємо, петиція до президента за реєстровані партнерства набрала 25 тисяч підписів у квітні цього року.

Автори звернення вважають, що наразі "пари, які не хочуть або не можуть оформити шлюб, не мають змоги отримати такі ж права, що й одружені". У цьому контексті згадують ЛГБТ-військових.

Підписанти закликають підтримати законопроєкт № 9103 "Про інститут реєстрованих партнерств", який подала у ВР нардеп Інна Совсун.

Законопроєкт, який дозволить реєструвати одностатеві шлюби, отримав різні відгуки.

Парламентський комітет молоді та спорту підтримав цей законопроєкт і рекомендував його для ухвалення у першому читанні.

Водночас Міністерство оборони України виступило проти законопроєкту.

Зокрема, деякі пропозиції у законопроєкті суперечать Закону "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України".

Також у МОУ зауважили, що не мають даних стосовно кількості представників ЛГБТ у війську.

"Викладена у пояснювальній записці до законопроєкту інформація про тисячі військовослужбовців, які не можуть офіційно оформити свої стосунки з одностатевими партнерами чи партнерками потребує додаткового вивчення у зв’язку із відсутністю в Міністерстві оборони України відповідних даних", – кажуть у відомстві.

Раніше Всеукраїнська рада церков і Православна Церква України виступили проти створення інституту "реєстрованих партнерств". Священний Синод ПЦУ заявив, що ініціатива порушує норми Конституції України щодо визначення шлюбу як союзу одного чоловіка і однієї жінки.