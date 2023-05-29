В Уганді президент підписав закон, який предбачає довічне ув’язнення для представників ЛГБТ

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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29 травня 2023

Президент Йовері Мусевені підписав закон про "боротьбу з гомосексуалізмом", згідно з якими представникам ЛГБТ в країні загрожує смертна кара або довічне ув’язнення.

Про це йдеться у Twitter голови держави.

Минулого місяця парламент Уганди ухвалив законопроєкт про заборону гомосексуалізму. Закон містить норми, згідно з якими, кожному, хто ідентифікує себе як представник ЛГБТ-спільноти, може загрожувати довічне ув'язнення. Документ передбачає смертну кару за "гомосексуалізм за обтяжливих обставин", зокрема - насильство над дітьми..

Орендодавці, які свідомо здають приміщення для гомосексуальних стосунків, ризикують сісти в тюрму на сім років.

 Фото:Syda_Productions/Depositphotos

Новий законопроєкт, ще до того, як був підписаний президентом, піддався критиці з боку міжнародних правозахисних груп.

Нагадаємо, в Україні президент Володимир Зеленський відповів на петицію про "реєстровані партнерства для одностатевих і різностатевих пар".

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