У ВР хочуть направити преміальні гроші для найкращих учасників ЗНО на оборону

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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30 травня 2023

В освітньому комітеті Верховної Ради запропонували направити кошти, виділені на премії для найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання, яке цьогоріч скасували, на оборону України у війні з Росією. 

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

29 травня Верховна Рада ухвалила в цілому постанову "Про Премію Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти".

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Згідно з нею, преміальні гроші, якими мали преміювати найкращих учасників ЗНО, спрямують на війну. 

Фото: photographee.eu/Depositphotos

"Через те, що цього року ЗНО буде замінено на НМТ, то Постанова не може бути реалізована, отже Комітет рекомендував перерозподілити 5 млн грн, передбачених як грошова частина премії, на здійснення заходів з відсічі військової агресії росії проти України та захисту держави", – написав Сергій Бабак. 

Нагадаємо, премії для учасників ЗНО, які склали іспит на "відмінно" запровадили на початку 2021 року. 

Учасники отримували грошові премії у розмірі 5 тисяч гривень. 

Раніше ми розповідали про НМТ-2023 та яким буде тестування для випускників цьогоріч. 

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