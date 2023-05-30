У ВР хочуть направити преміальні гроші для найкращих учасників ЗНО на оборону

В освітньому комітеті Верховної Ради запропонували направити кошти, виділені на премії для найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання, яке цьогоріч скасували, на оборону України у війні з Росією.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

29 травня Верховна Рада ухвалила в цілому постанову "Про Премію Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти".

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Згідно з нею, преміальні гроші, якими мали преміювати найкращих учасників ЗНО, спрямують на війну.

"Через те, що цього року ЗНО буде замінено на НМТ, то Постанова не може бути реалізована, отже Комітет рекомендував перерозподілити 5 млн грн, передбачених як грошова частина премії, на здійснення заходів з відсічі військової агресії росії проти України та захисту держави", – написав Сергій Бабак.

Нагадаємо, премії для учасників ЗНО, які склали іспит на "відмінно" запровадили на початку 2021 року.

Учасники отримували грошові премії у розмірі 5 тисяч гривень.

Раніше ми розповідали про НМТ-2023 та яким буде тестування для випускників цьогоріч.





