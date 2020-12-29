За ЗНО на "відмінно" з 2021 року будуть преміювати 5 тисячами гривень

Відтепер учасники зовнішнього незалежного оцінювання зможуть отримувати грошові винагороди за високі результати у тестуванні.

28 грудня Кабінет Міністрів схвалив відповідний проєкт Указу президента України.

Отримати премію зможуть учасники, які здобули повну загальну середню освіту та отримали максимальну кількість балів за результатами ЗНО.

Про це повідомляють на сайті Міністерства освіти та науки.

Фото VIPDesignUSA/Depositphotos

Проєктом документа передбачено заснування 20 щорічних премій, які будуть виплачуватися одноразово.

Кожна грошова виплата становитиме 5 тисяч гривень.

При цьому премії призначатимуться відповідно до результатів учасників, які набрали 200 балів із двох і більше навчальних предметів.

Нагадаємо, що на Закарпатті уже існує подібна ініціатива, коли випускники отримують грошові винагороди за відмінне ЗНО та ДПА.

У Мукачеві у 2021 році за 200 балів з одного предмету на ЗНО 5 школярів зможуть отримати 50 тисяч гривень.

А 50 учнів отримають по 15 тисяч гривень за високі результати у формі ДПА.

Крім того, цьогоріч всі випускники отримають 1000 гривень після завершення навчання у школі.

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