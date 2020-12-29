За ЗНО на "відмінно" з 2021 року будуть преміювати 5 тисячами гривень

Відтепер учасники зовнішнього незалежного оцінювання зможуть отримувати грошові винагороди за високі результати у тестуванні.

28 грудня Кабінет Міністрів схвалив відповідний проєкт Указу президента України.

Отримати премію зможуть учасники, які здобули повну загальну середню освіту та отримали максимальну кількість балів за результатами ЗНО.

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Про це повідомляють на сайті Міністерства освіти та науки.

Фото VIPDesignUSA/Depositphotos

Проєктом документа передбачено заснування 20 щорічних премій, які будуть виплачуватися одноразово.

Кожна грошова виплата становитиме 5 тисяч гривень.

При цьому премії призначатимуться відповідно до результатів учасників, які набрали 200 балів із двох і більше навчальних предметів.

Нагадаємо, що на Закарпатті уже існує подібна ініціатива, коли випускники отримують грошові винагороди за відмінне ЗНО та ДПА.

У Мукачеві у 2021 році за 200 балів з одного предмету на ЗНО 5 школярів зможуть отримати 50 тисяч гривень.

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А 50 учнів отримають по 15 тисяч гривень за високі результати у формі ДПА.

Крім того, цьогоріч всі випускники отримають 1000 гривень після завершення навчання у школі.

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