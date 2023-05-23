Справа про секс на зупинці: львівський суд оштрафував хлопця на 51 гривню

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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23 травня 2023

Франківський районний суд Львова покарав неповнолітнього хлопця, який 25 січня цього року займався сексом дівчиною на тролейбусній зупинці.

Його оштрафували на 51 гривню, йдеться в постанові суду, яку оприлюднили 22 травня 2023 року. 

З документа стало відомо, що пізно ввечері 25 лютого парубок займався сексом із 18-річною львів'янкою на тролейбусній зупинці на вулиці Кульпарківській, 123.

Під час статевого акту пару застукали патрульні поліцейські, тому суддя врахував відеодокази надані правоохоронцями з місця події.

Фото: ddcoral/Depositphotos 

На засідання хлопець не прийшов, втім суддя оштрафував його на 51 грн. Також він має заплатити 537 грн судового збору. 

Нагадаємо, що 18-річна дівчина, яка займалася сексом на зупинці громадського транспорту, отримала усне попередження за хуліганство.

Також, раніше ми повідомляли, що у львівському суді пояснили, чому дівчину покарали, а її партнера – ні.

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