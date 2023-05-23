Справа про секс на зупинці: львівський суд оштрафував хлопця на 51 гривню

Франківський районний суд Львова покарав неповнолітнього хлопця, який 25 січня цього року займався сексом дівчиною на тролейбусній зупинці.

Його оштрафували на 51 гривню, йдеться в постанові суду, яку оприлюднили 22 травня 2023 року.

З документа стало відомо, що пізно ввечері 25 лютого парубок займався сексом із 18-річною львів'янкою на тролейбусній зупинці на вулиці Кульпарківській, 123.

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Під час статевого акту пару застукали патрульні поліцейські, тому суддя врахував відеодокази надані правоохоронцями з місця події.

Фото: ddcoral /Depositphotos

На засідання хлопець не прийшов, втім суддя оштрафував його на 51 грн. Також він має заплатити 537 грн судового збору.

Нагадаємо, що 18-річна дівчина, яка займалася сексом на зупинці громадського транспорту, отримала усне попередження за хуліганство.

Також, раніше ми повідомляли, що у львівському суді пояснили, чому дівчину покарали, а її партнера – ні.

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