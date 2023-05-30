"Ланцюг": гурт "Крихітка" випустив кліп про реабілітацію ветеранів через спорт

Гурт "Крихітка" у колаборації із фондом допомоги армії "Повернись живим" випустив кліп, щоб привернути увагу до реабілітації ветеранів російсько-української війни через спорт.

Відеоролик на композицію "Ланцюг" містить кадри з відбору до національної збірної України до міжнародних паралімпійських спортивних змагань Invictus Games (Ігри нескорених).

Лідерка гурту Олександра Кольцова розповіла, що пісню "Ланцюг" написала ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Реклама:

"До 2022 року вона звучала як моя особиста історія: ти тримаєшся за людину, інколи надто сильно... Сьогодні ми всі тримаємось одне за одного, тримаємо одне одного, Україна – це один великий ланцюг: військові, цивільні, рідні. І ми всі виявились міцнішими, ніж ми думали", – наголосила співачка.

У фонді "Повернись живим" повідомили, що наразі немає остаточної статистики щодо кількості ветеранів, які пройшли російсько-українську війну, втім їхня кількість може сягати двох мільйонів.

У фонді додають, що повернутися до повноцінного життя в тилу ветеранам, зокрема допомагає адаптивний спорт.

"Адаптивні види спорту є можливістю продовжувати активне повноцінне життя в умовах, коли тіло має значні обмеження після поранення чи захворювання. Вони дозволяють нашим захисникам і захисницям відновити віру в себе", – каже керівник ветеранського відділу "Повернись живим" Тарас Ковалик.

Для того, щоб зібрати кошти на реабілітацію поранених ветеранів через спорт, у фонді започаткували проєкт "Підтримай нескорених".

Зібрані гроші підуть на програму спортивної реабілітації захисників та захисниць, які отримали поранення та травми під час бойових дій.

Реклама:

Восени спортсмени представлятимуть Україну на Іграх нескорених з адаптивних видів спорту у Дюссельдорфі.

"Зараз є тисячі ветеранів і ветеранок, які отримали поранення чи травми, захищаючи нас і нашу країну. І допомогти їм відновитися, повірити в себе та надихнути до реабілітації через спорт це одна зі стратегічних цілей Фонду", – додали у фонді.

Доєднатися до проєкту "Підтримай нескорених" можна за посиланням.

Раніше ми повідомляли, що 24 військових представлятимуть Україну на Іграх нескорених у Німеччині.