"Ланцюг": гурт "Крихітка" випустив кліп про реабілітацію ветеранів через спорт

Гурт "Крихітка" у колаборації із фондом допомоги армії "Повернись живим" випустив кліп, щоб привернути увагу до реабілітації ветеранів російсько-української війни через спорт.

Відеоролик на композицію "Ланцюг" містить кадри з відбору до національної збірної України до міжнародних паралімпійських спортивних змагань Invictus Games (Ігри нескорених).

Лідерка гурту Олександра Кольцова розповіла, що пісню "Ланцюг" написала ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"До 2022 року вона звучала як моя особиста історія: ти тримаєшся за людину, інколи надто сильно... Сьогодні ми всі тримаємось одне за одного, тримаємо одне одного, Україна – це один великий ланцюг: військові, цивільні, рідні. І ми всі виявились міцнішими, ніж ми думали", – наголосила співачка.

У фонді "Повернись живим" повідомили, що наразі немає остаточної статистики щодо кількості ветеранів, які пройшли російсько-українську війну, втім їхня кількість може сягати двох мільйонів.

У фонді додають, що повернутися до повноцінного життя в тилу ветеранам, зокрема допомагає адаптивний спорт.

"Адаптивні види спорту є можливістю продовжувати активне повноцінне життя в умовах, коли тіло має значні обмеження після поранення чи захворювання. Вони дозволяють нашим захисникам і захисницям відновити віру в себе", – каже керівник ветеранського відділу "Повернись живим" Тарас Ковалик.

Для того, щоб зібрати кошти на реабілітацію поранених ветеранів через спорт, у фонді започаткували проєкт "Підтримай нескорених".

Зібрані гроші підуть на програму спортивної реабілітації захисників та захисниць, які отримали поранення та травми під час бойових дій.

Восени спортсмени представлятимуть Україну на Іграх нескорених з адаптивних видів спорту у Дюссельдорфі.

"Зараз є тисячі ветеранів і ветеранок, які отримали поранення чи травми, захищаючи нас і нашу країну. І допомогти їм відновитися, повірити в себе та надихнути до реабілітації через спорт це одна зі стратегічних цілей Фонду", – додали у фонді.

Доєднатися до проєкту "Підтримай нескорених" можна за посиланням.

Раніше ми повідомляли, що 24 військових представлятимуть Україну на Іграх нескорених у Німеччині.