Кличко відповів на петицію про перейменування вулиці на честь загиблого Героя "Да Вінчі"

Міський голова столиці Віталій Кличко відповів на петицію про перейменування однієї з вулиць Києва на честь загиблого Героя України та командира спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла.

Він пообіцяв розглянути пропозицію на електронному голосуванні, повідомляють на сайті Київської міської ради.

Петицію зареєструвала акторка Ада Роговцева. У ній йдеться про те, щоб вулицю Німанську, що розташована в Києві, перейменувати на честь прізвища загиблого воїна Да Вінчі. Стара назва походить від назви річки Німан, що протікає у Литві та Калінінградській області РФ.

"Пропозицію щодо перейменування однієї з вулиць у місті Києві на честь Дмитра Коцюбайла буде винесено на електронне рейтингове голосування", – зазначив Віталій Кличко.

Герой України з позивним Да Вінчі. Фото: Facebook / Дмитро Коцюбайло

Нагадаємо, Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі" 7 березня 2023 року загинув під Бахмутом. Він – один з наймолодших Героїв України і перший доброволець, хто прижиттєво отримав це звання.

На його честь також перейменували вулицю у Краматорську на Донеччині і відкрили фонтан у Львові, який присвятили всім добровольцям російсько-української війни.