Чи можуть чоловікам вручати повістки через їхніх родичів? Відповідь юриста

На початку квітня Уряд дозволив територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (військкоматам) вручати призовникам повістки незалежно від місця їхнього обліку.

Незабаром у соцмережах почали поширювати повідомлення про те, що військкомати нібито можуть вручати повістки через родичів військовозобов'язаних, якщо ті проживають разом.

Таку заяву зробив юрист в етері одеського "7 каналу" – а деякі ЗМІ поширили інформацію.

Чи дійсно військкомати можуть передати повістку через родичів військовозобов‘язаних – "Українська правда. Життя" запитала адвоката юридичної фірми "Міллер" Андрія Новака.

"Повістки через родичів вручати не можна. Це не передачено жодною нормою – ні законом, ні іншим нормативно-правовим актом.

У змінах, на які посилався юрист в тому інтерв‘ю і що в подальшому було розтиражовано в різних ЗМІ, вирішується питання тільки про те, що військкомати можуть призивати й оповіщувати військовозобов‘язаних, незалежно від місця перебування їх на військовому обліку", – каже Андрій Новак.

Не відбулося ніяких змін до законодавства у тому, хто й кому може вручати повістку, додає юрист.

Постанова Кабміну від 7 квітня дозволяє територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки вручати військовозобов’язаним повістки незалежно від місця військового обліку.

Однак ця постанова не вирішує питання вручення повісток родичам.

Повістка – це письмовий документ, який виписується на ім‘я конкретної особи. Вона має вручатись виключно особисто – і призовник має особисто підписати її або відмовитись від отримання.

"Немає можливості передавати через родичів, тому що на відповідному корінці на повістці має бути підпис військовозобов‘язаного. Саме цей корінець при врученні повістки і є документом, на підставі якого ТЦК буде визначати, ухиляється громадянин чи не ухиляється.

Якщо родичі отримають повістку і підпишуть – де гарантія, що ці родичі передадуть повістку сину, чоловіку, батьку? Якщо він не прийде в ТЦК у зазначений термін – на кого покладати відповідальність? А якщо батьки відмовляються – на кого складати акт відмови: на батьків чи на військовозобов'язаного?", – розповідає Новак.

Отже, ніяких змін не відбулося: вручення через родичів залишається незаконним і не передбаченим процедурою.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, що змінює нововведення Кабміну, чи будуть видавати повістки на блокпостах, якщо призовник тимчасово або проїздом перебуває в іншій області, і в який ТЦКСП потрібно йти в такому разі.

Також юристи припускали, в яких випадках можна відмовитись від повістки на військову службу. А омбудсмен розповів, хто і як може вручати повістки потенційним бійцям.