Укрпошта виставить на продаж рамки з першою воєнною маркою, щоб зібрати на дрони для ЗСУ

До річниці запуску відомої марки ""Русский военный корабль, иди нах*й!" Укрпошта розпочинає продаж тисячі примірників презентаційної рамки з марками.

У рамці також є відбиток штемпеля "Перший день", яким марка гасилася в день введення в обіг на київському головпоштамті 12 квітня 2022 року, повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Вартість рамки 1600 гривень, з яких 1000 передаватимуть на дрони для ЗСУ. Загалом Укрпошта планує зібрати 1 млн грн.

"Ну що, хтось 12 квітня запускав супутник, а ми рік тому запустили першу марку війни "Русский военный корабль, иди нах*й!" Важко повірити, що вже минув рік. Та найпрекрасніше те, що, через 2 дні після офіційного введення марки в обіг, пророцтво збулося і крейсер "Москва" пішов на дно. Вашою вірою та "Нептуном", звісно", – пише Ігор Смілянський.

Фото: Ігор Смілянський

Нагадаємо, Укрпошта ввела в обіг із фразою-відповіддю захисників острова Зміїний про російський корабель 12 квітня. Марка отримала шалену популярність, як в Україні, так і за кордоном.

Утім, додруковувати популярні марки, попри заклики, Укрпошта відмовилася. Ігор Смілянський пояснив це тим, що марки – "не туалетний папір, і їх не можна друкувати у більшій кількості, ніж передбачають правила".